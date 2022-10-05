في الجول يكشف موقف ثلاثي الأهلي من الرحيل خلال الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 15:46

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي

اقترب زياد طارق جناح الأهلي من الرحيل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا معارا خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي، حسبما علم FilGoal.com.

وشارك الجناح صاحب الـ22 عاما في 17 مباراة مع الأهلي الموسم الماضي في جميع المسابقات.

سجل خلالها زياد طارق هدفين وصنع هدفا ثالثا.

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وفي السياق ذاته، علم FilGoal.com أن محمد محمود لديه ثلاثة عروض محلية للرحيل في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

اثنان من العروض المقدمة لمحمد محمود جاءت من فيوتشر وسيراميكا كليوباترا.

ولا يمانع محمد محمود الرحيل على سبيل الإعارة.

وشارك محمد محمود في 13 مباراة مع الأهلي الموسم الماضي، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع هدفين.

مصدر لمصراوي: 3 أندية تفاوض محمد محمود.. واللاعب لا يمانع ال | مصراوى

وأخيرا، لم يتم حسم موقف محمد فخري، اللاعب مستمر مع الفريق حتى الآن.

ولعب فخري عشر مباريات مع الأهلي في الموسم الماضي.

يذكر أن الأهلي تعاقد هذا الموسم مع شادي حسين ومصطفى سعد من سيراميكا كليوباترا، وبرونو سافيو من بوليفار البوليفي، وقطع إعارة المدافع محمد مغربي.

ويبدأ الأهلي موسمه الجديد بمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويقام لقاء الذهاب بين الاتحاد المنستيري والأهلي في تونس يوم 9 من شهر أكتوبر الجاري.

كما حدد النادي الأهلي يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري موعدا لمواجهة الإياب أمام الاتحاد المنستيري التونسي.

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