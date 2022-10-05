برشلونة يعلن إصابة فرانك كيسي بإجهاد في عضلة الفخذ

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 15:36

كتب : FilGoal

هدف فرانك كيسي مع برشلونة أمام فيكتوريا بلزن

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي إصابة لاعب وسط الفريق فرانك كيسي بإجهاد في عضلة الفخذ الأيمن.

فرانك كيسي

النادي : برشلونة

برشلونة

اللاعب شارك لمدة 7 دقائق في مباراة يوم الأمس الثلاثاء أمام إنتر ميلان.

وخسر برشلونة أمام إنتر ميلان بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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وأشار برشلونة إلى أن اللاعب سيغيب لمدة ستتحدد وفقا للمزيد من الفحوصات التي ستجرى له.

لاعب الوسط الإفواري صاحب الـ 25 عاما كان قد انضم لبرشلونة في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر قادما من ميلان.

وشارك كيسي مع برشلونة في 8 مباريات وخلالهم سجل هدفا وحيدا.

وتوقف رصيد برشلونة عند النقطة الثالثة في المركز الثالث ضمن المجموعة الثالثة بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني و6 نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر.

وكان برشلونة قد فقد أيضا كلا من رونالد أراوخو وجول كوندي وأندرياس كريستنسن بسبب الإصابة.

فرانك كيسي برشلونة الدوري الإسباني
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