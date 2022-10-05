فان دايك: أرنولد ضحية الثقافة الإنجليزية

يرى فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أن زميله ترينت أرنولد ضحية لثقافة المجتمع الإنجليزي.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس": "نحن نعرف الجودة التي يتمتع بها أرنولد وقد أظهرها مرة أخرى أمام رينجرز".

وأردف "لكنني في إنجلترا الآن منذ ثماني أو تسع سنوات والجميع هنا من الجيد جدا أن يثني على لاعب ويرفعه إلى السماء ثم يتركه يسقط بأقصى ما يمكنه مع أول إخفاق. إنه ضحية هذه الثقافة. هذا ما يتعين علينا كلاعبين التعامل معه. الجميع يتحدث عن كيف يجب أن نتقبله".

وتابع "بالنسبة له عليه مواصلة العمل والتعامل مع الأمر وإظهار رد الفعل. أعتقد أنه من المهم أن ندعمه والمدرب والنادي والمشجعين".

وشدد "لقد أظهر أرنولد قدراته على مدى العامين الماضيين، لقد تطور كواحد من أفضل اللاعبين في الجهة اليمنى".

وعن إمكانية استبعاد أرنولد من كأس العالم أوضح "في النهاية، إذا لم يشارك في الفريق، فهذا يرجع إلى المدرب ساوثجيت. إنه يتخذ القرارات وعلى الجميع احترام قراراته. الشيء الوحيد الذي يمكنه القيام به هو الأداء".

وتعرض ظهير ليفربول لانتقادات شديدة بسبب أدائه الدفاعي بعد التعادل 3-3 مع برايتون، قبل أن يستعيد توازنه ويسجل في شباك رينجرز بدوري أبطال أوروبا.