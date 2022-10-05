الهاني سليمان يكشف أسباب توقفه عن إهدار الوقت

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 14:46

كتب : FilGoal

الهاني سليمان - حارس مرمى سموحة

كشف الهاني سليمان حارس سموحة عن أسباب توقفه عن إهدار الوقت.

وقال سليمان في تصريحات عبر القناة الأولى: "توقفت عن إهدار الوقت لأنك عندما تلعب مع مدرب يعتمد على السرعة والأداء يجبرك على التأقلم على ذلك".

وواصل "أحمد سامي كان يقول لي إن حدث أي ثقل في سرعة المباراة سيجعل اللاعبين يتوقفوا وهو يعتمد على السرعة ولا أستطيع أن أفعل شيء عكس ما يطلبه المدرب وإلا سيعتمد على حارس آخر".

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وتابع "فكرت في الأمر واكتشفت أن الأمر لن يختلف كثيرا في النهاية سأتعرض لنفس العدد من الهجمات وقد استقبل هجمة في الدقيقة الـ 92 وحاليا أصنع بعض الأهداف وحتى بعض الحكام الآن يقولون لي أن أكون أهدأ لكي لأنني ألعب سريعا ولأنهم يريدون الحصول على أنفاسهم".

وأضاف سليمان مازحا "حاليا أشاهد مبارياتي وأنا أشعر بالغضب من نفسي".

صاحب الـ 38 عاما شارك خلال الموسم الماضي مع سموحة في 29 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.

ويلعب الهاني سليمان مع سموحة منذ عام 2019.

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