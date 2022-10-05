برونو: مانشستر يونايتد يستحق القمة.. وهذه مشكلته خلال السنوات الماضية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 13:57

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز و بيب جوارديولا

يرفض برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد دخول ناديه في مقارنات مع أندية أخرى في الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر يونايتد خارج قواعده مع أومونيا نيقوسيا القبرصي في الجولة الثالثة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وقال فيرنانديز في مؤتمر صحفي: " علينا التركيز على أنفسنا فقط وعدم المقارنة مع الآخرين، هذه هي المشكلة بالنسبة للنادي في السنوات السابقة".

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وأضاف "علينا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل هذا النادي، لأن هذا النادي يستحق القمة، لكن علينا أن ننظر إلى أنفسنا، وأن نفهم المشاكل، وما يمكننا تحسينه بعيدا عن المقارنات".

وتابع"عقدنا اجتماعا، وذهبنا لرؤية الأخطاء بعد المباراة. تلقينا ثلاثة أهداف في الشباك ضد فريق يلعب بطريقة الاستحواذ، لقد كان بإمكاننا تجنب ذلك ولكننا لم نفعل. نحن نعرف الأخطاء ولا يمكننا تكرارها مرة أخرى".

وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمة ثقيلة على يد جاره مانشستر سيتي بنتيجة 6-3 ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وشدد "نبدأ هذا الموسم بمشروع مع المدرب. الدوري الإنجليزي الممتاز ليس بهذه السهولة، نحن بحاجة إلى أن نكون على هذا المستوى العالي.

وواصل "حققنا تلك الانتصارات الأربعة المتتالية، وتعرضنا لهزيمة ثقيلة، لكنها لم تغير أفكارنا وطريقة لعبنا وما نريد القيام به كفريق".

وأتم "لقد قضينا ثلاثة أشهر مع المدرب، والفريق يبلي بلاء حسنا. إنه أمر صعب، لأنه ديربي، ولكن الآن هو الوقت المناسب للعودة والفوز غدا".

واختتم " نحن جميعا نشعر بمسؤولية اللعب لهذا النادي الضخم، ولا يهم من يرتدي شارة القيادة على أرض الملعب".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في ترتيب المجموع الخامسة في مسابقة الدوري الأوروبي برصيد 3 نقاط خلف ريال سوسيداد المتصدر برصيد 6 نقاط.

مانشستر يونايتد الدوري الاوروبي
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