انتهت البطولة العربية للسلة - الأهلي (132) - (53) الميناء اليمني.. فوز كاسح
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 13:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي أمام الميناء اليمني في أولى مباريات الأحمر لحساب البطولة العربية لكرة السلة المقامة في الكويت.
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نهاية الربع الرابع.. الأهلي ينتصر بنتيجة 132-53 على الميناء اليمني.
بداية الربع الرابع
نهاية الربع الثالث.. الأهلي يتفوق بنتيجة 97-46
ق 3: 84-39 للأهلي
بداية الربع الثالث
نهاية الربع الثاني.. الأهلي يتفوق 71-23
ق 5: 52-20 للأهلي
بداية الربع الثاني
نهاية الربع الأول بتفوق الأهلي 34-14.
ق 4: 17-10 للأهلي
بداية المباراة
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