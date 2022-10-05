انتهت البطولة العربية للسلة - الأهلي (132) - (53) الميناء اليمني.. فوز كاسح

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 13:49

كتب : FilGoal

والتر هودج - الأهلي كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي أمام الميناء اليمني في أولى مباريات الأحمر لحساب البطولة العربية لكرة السلة المقامة في الكويت.

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نهاية الربع الرابع.. الأهلي ينتصر بنتيجة 132-53 على الميناء اليمني.

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث.. الأهلي يتفوق بنتيجة 97-46

ق 3: 84-39 للأهلي

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني.. الأهلي يتفوق 71-23

ق 5: 52-20 للأهلي

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتفوق الأهلي 34-14.

ق 4: 17-10 للأهلي

بداية المباراة

الأهلي كرة سلة البطولة العربية
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