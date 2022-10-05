انتهت إفريقيا لليد - الأهلي (28) - (21) الترجي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 28-21

ق54: الأهلي يتقدم 26-18

ق45: الأهلي يتقدم 23-14

ق37: الأهلي يتقدم 19-13

ق34: الأهلي يتقدم 18-12

ق32: الأهلي يتقدم 17-12

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 16-11

ق27: الأهلي يتقدم 13-8

ق26: إصابة قوية لأحمد هشام سيسا لاعب الأهلي في الفك وخروجه

ق26: الأهلي يتقدم 12-8

ق22: حارس الترجي يتألق أمام الأهلي

ق22: الترجي يقلص الفارق 11-8

ق20: الأهلي يوسع الفارق 11-6

ق19: الأهلي يتقدم 10-6

ق18: الترجي يسجل من رمية جزائية، 9-6 للأهلي

ق17: 9-5 للأهلي

ق15: 8-5 للأهلي

ق13: 7-5 للأهلي

ق11: التعادل 5-5

ق10: حميد يتألق ويتصدى لضربة جزائية

ق9: الأهلي يتقدم للمرة الأولى 5-4

ق8: هدف بهدف والتعادل 4-4

ق7: حميد يتألق ويتصدى لهدف مؤكد

ق6: التعادل 3-3

ق4: الأهلي يتعادل 2-2

ق3: الترجي يتقدم 2-1

بداية المباراة

الأهلي فاز في أول ثلاث مباريات لحساب دور المجموعات على فلاورز البينيني بنتيجة 40-11، وعلى وفاق عين توتة الجزائري بنتيجة 36-17 وأخيرا جيه إس كيه الكونغولي 39-14.

وتستضيف تونس النسخة 43 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية تم تقسيمهم على مجموعتين، وتقام بطولة دوري أبطال إفريقيا في تونس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.

ووقع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب كل من وفاق عين توتة الجزائري وفلاورز وجي إس كيه الكونغولي والترجي التونسي.