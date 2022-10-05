انتهت إفريقيا لليد - الأهلي (28) - (21) الترجي
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 13:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي 28-21
ق54: الأهلي يتقدم 26-18
ق45: الأهلي يتقدم 23-14
ق37: الأهلي يتقدم 19-13
ق34: الأهلي يتقدم 18-12
ق32: الأهلي يتقدم 17-12
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 16-11
ق27: الأهلي يتقدم 13-8
ق26: إصابة قوية لأحمد هشام سيسا لاعب الأهلي في الفك وخروجه
ق26: الأهلي يتقدم 12-8
ق22: حارس الترجي يتألق أمام الأهلي
ق22: الترجي يقلص الفارق 11-8
ق20: الأهلي يوسع الفارق 11-6
ق19: الأهلي يتقدم 10-6
ق18: الترجي يسجل من رمية جزائية، 9-6 للأهلي
ق17: 9-5 للأهلي
ق15: 8-5 للأهلي
ق13: 7-5 للأهلي
ق11: التعادل 5-5
ق10: حميد يتألق ويتصدى لضربة جزائية
ق9: الأهلي يتقدم للمرة الأولى 5-4
ق8: هدف بهدف والتعادل 4-4
ق7: حميد يتألق ويتصدى لهدف مؤكد
ق6: التعادل 3-3
ق4: الأهلي يتعادل 2-2
ق3: الترجي يتقدم 2-1
بداية المباراة
الأهلي فاز في أول ثلاث مباريات لحساب دور المجموعات على فلاورز البينيني بنتيجة 40-11، وعلى وفاق عين توتة الجزائري بنتيجة 36-17 وأخيرا جيه إس كيه الكونغولي 39-14.
وتستضيف تونس النسخة 43 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية تم تقسيمهم على مجموعتين، وتقام بطولة دوري أبطال إفريقيا في تونس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.
ووقع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب كل من وفاق عين توتة الجزائري وفلاورز وجي إس كيه الكونغولي والترجي التونسي.