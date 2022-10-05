الهلال يجدد عقد جوستافو كويار
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 13:20
كتب : FilGoal
جدد نادي الهلال السعودي عقد لاعب الوسط الدولي الكولومبي جوستافو كويار.
جوستافو كويلار
النادي : الهلال
وأعلن الهلال تجديد عقد جوستافو كويار حتى عام 2024.
ويواصل الهلال تجديد عقود نجومه خاصة في ظل حرمان النادي من التعاقدات حتى الصيف المقبل بسبب قضية اللاعب محمد كنو (طالع التفاصيل).
ويأتي تجديد الهلال لعقد كويار بعد أيام من الإعلان عن تجديد عقد عبد الله المعيوف حارس الفريق المخضرم.
كويار صاحب الـ 29 عاما يلعب ضمن صفوف الهلال منذ صيف 2019 قادما من فلامنجو البرازيلي.
وخاض كويار مع الهلال 98 مباراة وصنع 3 أهداف، آخرهم هدف الهلال في شباك الزمالك الذي سجله أوديون إيجالو في كأس سوبر لوسيل.
وحصل كويلار مع الهلال على 6 ألقاب أبرزهم، دوري أبطال آسيا والدوري السعودي.
نرشح لكم
مؤتمر موسيماني: خبرتي قليلة في آسيا.. وجئت لأعيد أهلى جدة إلى مكانه الطبيعي "في مدينة الخيال العلمي".. السعودية تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 بيان استنكار من وفاق سطيف لأعمال الشغل عقب مباراة شباب قسنطينة.. ومطالبة بتعويضات موسيماني يصل جدة لقيادة الأهلي: أشعر أنني في وطني القصة الكاملة لأزمة الهلال ومازيمبي.. النادي السوداني خُدع وواجه فريقا آخر الاتحاد المنستيري: قلة الخبرة تعوقنا أمام الأهلي.. ونتمنى ألا يمر سيكازوي بأي أزمة صحية بيان رسمي من يوسف البلايلي لتوضيح أسباب رحيله عن بريست الفرنسي بقيادة مؤمن سليمان وصاحب إثارة الجدل.. الشرطة بطلا لكأس السوبر العراقي
أخر الأخبار
مباشر إفريقيا لليد - الأهلي ضد الترجي 32 دقيقة | كرة يد
الهلال يجدد عقد جوستافو كويار 50 دقيقة | الوطن العربي