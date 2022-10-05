الهلال يجدد عقد جوستافو كويار

جدد نادي الهلال السعودي عقد لاعب الوسط الدولي الكولومبي جوستافو كويار.

جوستافو كويلار النادي : الهلال الهلال

وأعلن الهلال تجديد عقد جوستافو كويار حتى عام 2024.

ويواصل الهلال تجديد عقود نجومه خاصة في ظل حرمان النادي من التعاقدات حتى الصيف المقبل بسبب قضية اللاعب محمد كنو (طالع التفاصيل).

ويأتي تجديد الهلال لعقد كويار بعد أيام من الإعلان عن تجديد عقد عبد الله المعيوف حارس الفريق المخضرم.

كويار صاحب الـ 29 عاما يلعب ضمن صفوف الهلال منذ صيف 2019 قادما من فلامنجو البرازيلي.

وخاض كويار مع الهلال 98 مباراة وصنع 3 أهداف، آخرهم هدف الهلال في شباك الزمالك الذي سجله أوديون إيجالو في كأس سوبر لوسيل.

وحصل كويلار مع الهلال على 6 ألقاب أبرزهم، دوري أبطال آسيا والدوري السعودي.