مؤتمر تين هاج: أشكر جوارديولا على درس الدربي.. ورونالدو سعيد في مانشستر يونايتد

شدد إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد على أنه لا توجد مشكلة مع رونالدو، مشيرا إلى أنه يجب أن يتعلم جيدا من درس الدربي.

ويلعب مانشستر يونايتد خارج قواعده مع أومونيا نيقوسيا القبرصي في الجولة الثالثة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي عن خسارة الدربي: "لقد كام يوما صعبا، سوف نحلل ما حدث. كان يوما لاختبار الحقيقة بالنسبة لنا ونحتاج للتعلم منه والمتابعة".

وتابع "ستكون هناك انتكاسات، لقد تغلبنا على أرسنال وهزمنا ليفربول والأحد قضينا يوما سيئا في المكتب. كان سيتي أفضل وعلينا قبول ذلك لكن لا يمكننا قبول أدائنا".

واستكمل "يجب أن نحترم الخصم لكننا سنلتزم بفلسفتنا ومبادئنا. يمكننا الحصول على الكثير من الثقة من الفوز على أرسنال وليفربول لكننا الآن نحصل على نقطة واقعية مع مان سيتي، أشكر بيب ومانشستر سيتي على الدرس الذي قدموه لنا. علينا أن نفهم وأن نفعل الأشياء بشكل أفضل بكثير".

وخسر مانشستر يونايتد بستة أهداف مقابل ثلاثة أمام مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وواصل "فاران وماجواير وفان دي بيك وبيساكا سيغيبون عن مباراة اومونيا نيقوسيا، نأمل أن نستعيدهم سريعا ولكن لا يمكن أن أحدد موعدا. ماجواير سيحتاج لوقت أطول قليلا عن البقية".

واستكمل عن مشاركة كاسيميرو "سنلعب غدا بالفريق الأفضل، علينا بناء فريق لأننا نريد ثقافة تنافسية. لم يكن الأمر له علاقة بكاسيميرو بل بمكتومناي. كاسيميرو له دور مهم نحن نعرف قدراته وخلفيته والألقاب التي فاز بها".

واستطرد عن رونالدو "لم أدفع به أمام مانشستر سيتي بدافع الاحترام له، لا علاقة لذلك بالمستقبل أو الحديث عن سوق الانتقالات الشتوي. أنا لا أراه غير سعيد، إنه سعيد ويتدرب جيدا ويستمتع".

وأردف "إنه ليس سعيدا لأنه لم يلعب يوم الأحد، لا تفهموني بشكل خاطئ لكن السؤال كان حول مزاجه في التدريب حيث يكون سعيدا. بالطبع، يريد اللعب دائما".

وأكمل "أريد دائما اختيار أفضل تشكيل، ولكن هناك اختلافات بين الجميع في الفريق. أعامل الجميع باحترام ولكن لديهم خلفيات وقدرات مختلفة لذا يجب التعامل بشكل خاص معهم للحصول على أفضل النتائج".

وأتم "بالطبع لن يشعر رونالدو بالرضا عندما يكون على مقاعد البدلاء، إنه شخص تنافسي للغاية ولا يكون سعيدا عندما لا يلعب. ولكنه يتدرب بشكل جيد وفي مزاك جيد ومتحمس لما هو قادم".

وشارك رونالدو في ثماني مباريات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، كان منها خمس كلاعب بديل وسجل هدفا واحدا أمام شيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي.