تقرير: تشابي ألونسو رهان ليفركوزن الجديد

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 12:37

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

تؤمن إدارة باير ليفركوزن بقدرة تشابي ألونسو على إنقاذ سفين الفريق الغارقة في النتائج السلبية.

ويحتل ليفركوزن المركز 17 قبل الأخير بترتيب الدوري الألماني برصيد 5 نقاط.

وبحسب شبكة "ESPN" فإن تشابي ألونسو هو رهان إدارة باير ليفركوزن للخروج من الأزمة وخاصة فرناندو كارو الرئيس التنفيذي للنادي الألماني.

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وأوضحت أن ليفركوزن يعمل على إنهاء ملف تشابي ألونسو في سرية تامة، مع استمرار جيراردو سيواني المدرب الحالي في منصبه حتى إتمام الأمر بشكل نهائي.

فيما ذكرت قناة "سبورت 1" أن ليفركوزن تواصل مع توماس توخيل عقب رحيله عن تدريب تشيلسي لكن المدرب الألماني رفض العرض.

تشابي ألونسو نجح في الصعود مع ريال سوسيداد (ب) إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني في الموسم الماضي لأول مرة منذ موسم 1961\1962.

وقاد ألونسو الفريق الرديف لريال سوسيداد خلال 42 مباراة فاز في 10 وتعادل مثلهم وخسر 22 مباراة بمنافسات الموسم المنصرم من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وودع ريال سوسيداد ب منافسات دوري الدرجة الثانية الإسبانية بعد احتلاله المركز 20 بعد منافسة شرسة مالاجا وسبورتنج خيخون.

وأشرف ألونسو (39 عاما) على تدريب ريال سوسيداد (ب) حتى يونيو الماضي، بعد أن أشرف سابقا على تدريب فريق تحت 14 عاما في ريال مدريد بعد اعتزاله كرة القدم.

باير ليفركوزن تشابي ألونسو
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