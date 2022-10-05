نائب عمدة باريس يعلن مقاطعة المدينة لـ كأس العالم 2022

أعلن بيير رابادان نائب عمدة مدينة باريس مقاطعة كأس العالم 2022 المقام في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

المقاطعة سينتج عنها عدم ببث المباريات في شاشات عملاقة كما هو معتاد في جميع البطولات الكبرى.

وقال رابادان في تصريحات للصحفيين في فرنسا: "قرارنا جاء بسبب ظروف تنظيم كأس العالم على المستوى الاجتماعي والبيئي".

وتابع "الملاعب المكيفة والظروف التي بنيت فيها تلك المنشئات يجب أن يتم التساؤل حولها، نموذج قطر في تنظيم الأحداث الكبرى يتعارض مع ما تريد مدينة باريس فعله في أولمبياد 2024".

وتحدث رابادان عن اتخاذ ذلك القرار على الرغم من ملكية باريس سان جيرمان من قبل القطري ناصر الخليفي قائلا: "لدينا علاقات جيدة جدامع النادي وملاكه ولكن هذا لا يمنعنا من الاختلاف معهم".

وشدد "من المستحيل بالنسبة لنا تجاهل التحذيرات العديدة من سوء المعاملة واستغلال المهاجرين نت قبل المنظمات الغير حكومية لا يمكننا التغاضي عن تلك الانتهاكات ولا يمكننا أن نغض الطرف عن عندما تنتهك حقوق الانسان".

وأضاف "وفي حين إن تغير المناخ هو واقع ملموس ومع الحرائق والجفاف وكوارث أخرى فإن تنظيم بطولة كرة قدم في الصحراء يتحدى الفطرة السليمة ويرقى إلى حد الكارثة البيئية".

منتخف فرنسا هو حامل لقب البطولة بعد أن فاز بنسخة 2018 والتي أقيمت في روسيا.

وكانت شركة "هامل سبورت" الدنماركية قد أعلنت أن قمصان المنتخب في كأس العالم ستكون احتجاجية ضد قطر.

وردت اللجنة المنظمة لكأس العالم على الشركة الدنماركية واصفة بيانها بالمنافق.