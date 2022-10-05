اتحاد القوة.. أديداس تعلن مدة شراكتها مع الأهلي

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 12:24

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أعلنت شركة أديداس مدة الشراكة مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وظهر إعلان ترويجي أمس الثلاثاء مع عد تنازلي خاص بموعد الكشف عن قميص الأهلي للموسم المقبل.

وستستمر الشراكة بين الأهلي وأديداس حتى موسم 2025-2026.

ونشر حساب أديداس في الوطن العربي عبر تويتر قائلا: "يسرنا الإعلان عن اتحاد القوة بين نادي الأهلي المتميز وبين adidas في شراكة طويلة حتى موسم 25-26".

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن قميص الأهلي الجديد في الرابعة من عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويقام لقاء الذهاب بين الاتحاد المنستيري والأهلي في تونس يوم 9 من شهر أكتوبر الجاري.

كما حدد النادي الأهلي يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري موعدا لمواجهة الإياب أمام الاتحاد المنستيري التونسي.

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