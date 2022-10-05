راديو كتالونيا: برشلونة يستعد لتقديم مذكرة ضد حكام مواجهة إنتر

يستعد برشلونة الإسباني لتقديم مذكرة رسمية ضد طاقم تحكيم مباراته أمام إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وأدار الحكم السلوفيني فلاسكو فينشيتيش المباراة تحكيميا والتي انتهت بفوز إنتر بهدف دون رد.

وشهدت المباراة حالة جدلية بحسب إذاعة "راديو كتالونيا" عندما ألغت تقنية الفيديو هدفا لبرشلونة الذي سجله بيدري بداعي وجود لمسة يد على أنسو فاتي.

ثم لم يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البلاوجرانا بعدما لمست الكرة يد دينزل دومفريز مدافع إنتر داخل منطقة الجزاء.

وتحدث تشافي غاضبا عقب المباراة قائلا: "ما حدث غير عادل، أنا غاضب للغاية".

وواصل "الحكام يجب أن يشرحوا لنا أسباب قراراتهم لأننا لا نفهم أي شيء".

وأردف تشافي "لهذا السبب قلت أمس يجب على الحكام أن يعقدوا مؤتمرات صحفية لشرح قراراتهم، طلبت تفسيرات لما حدث اليوم بعد المباراة لكنهم رفضوا الإجابة".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة بثلاث نقاط بفارق ثلاث نقاط عن إنتر الوصيف، وست نقاط عن بايرن المتصدر.

فيما يأتي فيكتوريا بلزن رابعا بدون أي نقطة.