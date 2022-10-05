الركل من الخلف ولي الذراع.. هندرسون يكشف عن أساليبه التحفيزية لنجوم ليفربول

كشف جوردان هندرسون قائد ليفربول عن أساليبه التحفيزية لزملائه في الفريق بعد البداية السيئة هذا الموسم.

وانتصر ليفربول على منافسه رينجرز بهدفين دون رد في ملعب أنفيلد في ثالث جولات دوري الأبطال ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقال هندرسون عبر "بي تي سبورت": " أحيانا بعض أفراد الفريق يحتاجون إلى لي ذراع حول الكتف، وقد يحتاج بعضهم إلى ركلة في الجانب الخلفي في بعض الأحيان من أجل استعادة التوازن".

وأضاف "عندما نكون على أرض الملعب أحاول الصراخ والتحفيز وفعل ما يساعد الفريق. الأمر ليس شخصا".

وواصل "خارج الملعب، أحاول مساعدة اللاعبين قدر الإمكان وأنا مطالب بتحمل هذه المسؤولية، ولكن لدينا لاعبين كبار آخرين ولاعبين ذوي خبرة داخل غرفة الملابس يقومون أيضا بذلك".

وتابع "يتعلق الأمر بالبقاء معا كفريق واحد خاصة عندما تمر بلحظات صعبة. لقد مررنا بالكثير منها وعلينا استخدام خبرتنا لتجاوز هذه التجربة".

ويعاني ليفربول من تراجع النتائج على مستوى الدوري الإنجليزي، إذ يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 10 وبفارق أقل 11 نقطة كاملة عن أرسنال متصدر الترتيب.

وعلى المستوى الأوروبي، يتصدر نابولي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، يليه ليفربول بست نقاط.

ويأتي أياكس ثالثا بثلاث نقاط، وأخيرا رينجرز رابعا بدون أي نقطة.