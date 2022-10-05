كونتي: التعادل مع فرانكفورت نتيجة جيدة.. وأحاول اختيار أفضل تشكيل للفريق

يرى أنطونيو كونتي مدرب توتنام أن التعادل مع إينتراخت فرانكفورت كان نتيجة جيدة.

وتعادل توتنام مع فرانكفورت بدون أهداف على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي في تصريحات عبر شبكة BT سبورت: "كانت مباراة جيدة ولعبنا بقوة كبيرة ولم نسمح لهم بلعب كرة القدم وضغطنا كثيرا في كل منطقة من الملعب، في الوقت نفسه نحتاج أن نكون أكثر حسما لأننا خلقنا العديد من الفرص وفي النهاية انتهت المباراة بالتعادل".

واستمر "التعادل جيد لان المباراة لم تكن سهلة في ظل تلك الأجواء والضوضاء من حولنا لكن اعتقد أن لاعبي الفريق تعاملوا مع الأمر بشكل جيد، لعبنا مباراة كبيرة ولكننا نعرف إننا إذا لم نسجل لن نحقق الفوز وسنحقق التعادل على أقصى تقدير".

وتابع "من المهم خلق الفرص لقد لعبنا بشخصية كبيرة هنا وسنرى القادم لأننا سنلعب معهم مرة أخرى بعد أسبوع".

وتحدث كونتي عن أسباب عدم اللعب دجيد سبينس الظهير الأيمن "يجب أن يكون المشجعون معجبين أتفهم أنهم يفكرون في كل شيء لكني أرى ما يحدث كل يوم ما يحدث خلال جلسات التدريب، أحاول أن أبذل قصارى جهدي للفريق إذا وثقوا بي فهذا شيء جيد لكن أنا من اتخذ الخيارات وإذا لم أقرر اختيار لاعب ما فهذا قد يعني أنه غير مستعد".

وواصل "نحن نتحدث عن لاعب شاب نحن نتحدث عن لاعب واعد ولكن أكرر أنا أحاول اختيار أفضل تشكيل".

وأضاف "دوهيرتي لعب جميع المباريات في الموسم الماضي والآن لا أراه اللاعب المناسب للبدء بشكل أساسي أنا لست غبيا ولا أريد أن أخسر".

ويحتل توتنام المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين عن سبورتنج لشبونة صاحب الصدارة، وبفارق الأهداف عن فرانفكورت صاحب المركز الرابع.