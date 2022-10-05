صلاح: عشنا ليلة مثالية أمام رينجرز.. ولم نصل لقمة مستوانا بعد

يرى محمد صلاح نجم ليفربول أن التغييرات التي أجراها يورجن كلوب على تشكيل الفريق خلال مواجهة رينجرز كانت مجدية.

وانتصر ليفربول على منافسه رينجرز بهدفين دون رد في ملعب أنفيلد في ثالث جولات دوري الأبطال ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقال صلاح عبر بي إن سبورتس: "الفوز جاء في وقت هام جدا. أعتقد أن الليلة كانت مثالية وكنا مطالبين بالفوز في مباراتي أياكس ورينجرز".

وأضاف "المدرب تحدث معنا حول التشكيل قبل المباراة وأعتقد أنها كانت مجدية. التشكيل الذي لعبنا به كان هجوميا وساعدنا في تحقيق الفوز بهدفين".

واختتم "نحن نركز على كل مباراة بشكل منفصل. لم نصل إلى أوج العطاء ولكن علينا أن نسبق الأحداث. نحن نبحث عن صدارة المجموعة وتحسين الترتيب في الدوري".

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 53 من ركلة جزاء بعدما افتتح ترينت ألكسندر أرنولد أهداف المباراة في الدقيقة السابعة.

وفي الوقت ذاته اكتسح نابولي مضيفه أياكس في ملعب يوهان كرويف بستة أهداف لهدف.

بتلك النتيجة وصل رصيد نابولي إلى تسع نقاط يتصدر بهم المجموعة الأولى يليه ليفربول بست نقاط.

ويأتي أياكس ثالثا بثلاث نقاط، وأخيرا رينجرز رابعا بدون أي نقطة.