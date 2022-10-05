يوسب إيليتشيتش يعود إلى ماريبور

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 11:15

كتب : FilGoal

يوسيب إليسيتش

أعلن نادي ماريبور السلوفيني ضم الدولي المخضرم يوسب إيليتشيتش في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أتالانتا الإيطالي.

ويمتد تعاقد إيليتشيتش لمدة 3 سنوات حتى صيف 2025، وسيرتدي القميص رقم 72.

وقال ماركو سولير المدير الرياضي لـ النادي عبر الموقع الرسمي: "بلا شك هو أمر خارج الصندوق ويعني الكثير، ليس لماريبور لكن للكرة السلوفينية بشكل عام".

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وأضاف "هناك علاقة خاصة بين يوسيب وماريبور، الفكرة بدت غير واقعية حتى تحولت لحقيقة".

وأكمل "يوسيب هنا واختار ماريبور وهذا سبب اختلاف الفريق عن البقية".

ويحتل ماريبور المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 17 نقطة بعد مرور 11 جولة في دوري يضم 10 فرق.

الدولي السلوفيني خاض موسم واحد بقميص ماريبور عام 2010، سجل خلاله 4 أهداف في 11 مباراة بجميع المسابقات.

ومن ثم بدأ رحلته في الملاعب الإيطالية والتي امتدت 12 موسما.

مع باليرمو لمدة 3 مواسم وسجل 25 هدفا في 107 مباراة.

ثم فيورنتينا لـ 4 مواسم سجل خلالها 37 هدفا في 137 وتزامل مع محمد صلاح.

وانتهت بالتجربة الأبرز مع أتالانتا بتسجيل 60 هدفا في 173 مباراة، إذ ساهم في الوصول مع الفريق لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه ومن المشاركة الأولى.

ومع الفرق الإيطالية الثلاثة حل وصيفا لكأس إيطاليا، مع باليرمو موسم 2010-11، ومع فيورنتينا موسم 2013-14 ومع أتالانتا موسمي 2018-19 و2020-21.

كما تواجد في التشكيل المثالي لموسم 2018-19 من الدوري الإيطالي، واختير كأفضل لاعب سلوفيني في عام 2019.

واعتزل اللاعب دوليا بعدما خاض 79 مباراة بين 2010 و2021 كثامن أكثر لاعب مثّل بلاده، مسجلا 16 هدفا كثالث أفضل هدافي منتخب بلاده.

ولم يتأهل ماريبور لدور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي بعدما خسر من كلوج الروماني.

ماريبور يوسيب إيليتشيتش
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