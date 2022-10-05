مؤتمر كلوب - عن مفاجأة رينجرز وتغيير تشكيل الفريق

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 00:45

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول أمام برايتون

شرح يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول تغيير تشكيل ليفربول في مواجهة رينجرز في دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على نظيره رينجرز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "كنا بحاجة إلى أداء فائق الصلابة، ودفاع قوي وصلب. في بعض الأحيان عليك تغيير الأشياء بشكل واضح وقد نجح الأمر بالنسبة لنا الليلة".

أخبار متعلقة
ليفربول يداوي أحزانه بانتصار على رينجرز.. ونابولي يكتسح أياكس بسداسية قائد ليفربول يختار أفضل لاعب تزامل معه تشكيل ليفربول - صلاح ونونيز أساسيان أمام رينجرز.. وفيرمينو على دكة البدلاء هندرسون: لا أعذار لبداية ليفربول السيئة هذا الموسم

وأضاف "كان التشكيل مفاجأة بعض الشيء لرينجرز، لكنها كانت فكرة بالنسبة لنا للوصول إلى المساحات المناسبة وقد فعلنا ذلك".

وتابع "حظيت بجلسة واحدة فقط مع اللاعبين، تعافينا من المباراة الأخيرة جسديًا، وقد قاموا بعمل رائع".

وواصل "إحدى اللحظات المفضلة لدي في المباراة عندما قطع داروين الكرة إلى الخلف، لكن المهاجمين الآخرين كانا بالفعل في اتجاه خط المرمى. إذا انتظر أحدهم كان فسد الأمر".

وأتم عن نونيز "أنه سيئ الحظ في لحظات هجومية لكنه صخرة قوية دفاعية ، بصرف النظر عن الدقائق القليلة الماضية حيث سددوا رأسية بعد ركلة ركنية ، ولكن هذا كل شيء الآن".

وارتفع رصيد ليفربول عند النقطة 6 في ترتيب المجموعة خلف المتصدر نابولي بـ 9 نقاط.

ويأتي أياكس ثالثا بثلاث نقاط، وأخيرا رينجرز رابعا بدون أي نقط.

ليفربول دوري أبطال أوروبا كلوب
نرشح لكم
أرنولد: بداية الموسم لم تكن جيدة لي.. ولكنني أفكر بإيجابية برشلونة يكشف تفاصيل إصابة كريستنسين.. وتقارير تكشف احتمالية غيابه عن الكلاسيكو تشالهان أوجلو: الفوز على برشلونة يمكن أن يغير موسم إنتر تشافي: ما حدث غير عادل.. يجب أن يشرح الحكام قراراتهم لنا بايرن ينفي اهتمامه بضم نجم دورتموند دوري الأبطال - استفاقة مارسيليا.. وتعادل يساوي نقاط توتنام وفرانكفورت ليفربول يداوي أحزانه بانتصار على رينجرز.. ونابولي يكتسح أياكس بسداسية إنتر يتجاوز إخفاقاته بالفوز على برشلونة بهدف تشالهان أوجلو
أخر الأخبار
مؤتمر كلوب - عن مفاجأة رينجرز وتغيير تشكيل الفريق ساعة | الكرة الأوروبية
أرنولد: بداية الموسم لم تكن جيدة لي.. ولكنني أفكر بإيجابية ساعة | دوري أبطال أوروبا
عضو رابطة الأندية يكشف موعد قرعة الدوري.. وإمكانية إقامة المباريات أثناء كأس العالم ساعة | الكرة المصرية
برشلونة يكشف تفاصيل إصابة كريستنسين.. وتقارير تكشف احتمالية غيابه عن الكلاسيكو ساعة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: هالاند ليس مجرد مهاجم يهز الشباك فقط 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
محمود علاء يكشف عن اللحظة التي قرر فيها الرحيل عن الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
طلائع الجيش: لم نرسل استغناء عمرو السيسي لـ الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
إنزاجي: نحتاج لليلة رائعة من أجل بداية كل شيء 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول 3 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء 4 اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار