مؤتمر كلوب - عن مفاجأة رينجرز وتغيير تشكيل الفريق

شرح يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول تغيير تشكيل ليفربول في مواجهة رينجرز في دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على نظيره رينجرز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "كنا بحاجة إلى أداء فائق الصلابة، ودفاع قوي وصلب. في بعض الأحيان عليك تغيير الأشياء بشكل واضح وقد نجح الأمر بالنسبة لنا الليلة".

وأضاف "كان التشكيل مفاجأة بعض الشيء لرينجرز، لكنها كانت فكرة بالنسبة لنا للوصول إلى المساحات المناسبة وقد فعلنا ذلك".

وتابع "حظيت بجلسة واحدة فقط مع اللاعبين، تعافينا من المباراة الأخيرة جسديًا، وقد قاموا بعمل رائع".

وواصل "إحدى اللحظات المفضلة لدي في المباراة عندما قطع داروين الكرة إلى الخلف، لكن المهاجمين الآخرين كانا بالفعل في اتجاه خط المرمى. إذا انتظر أحدهم كان فسد الأمر".

وأتم عن نونيز "أنه سيئ الحظ في لحظات هجومية لكنه صخرة قوية دفاعية ، بصرف النظر عن الدقائق القليلة الماضية حيث سددوا رأسية بعد ركلة ركنية ، ولكن هذا كل شيء الآن".

وارتفع رصيد ليفربول عند النقطة 6 في ترتيب المجموعة خلف المتصدر نابولي بـ 9 نقاط.

ويأتي أياكس ثالثا بثلاث نقاط، وأخيرا رينجرز رابعا بدون أي نقط.