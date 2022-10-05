أرنولد: بداية الموسم لم تكن جيدة لي.. ولكنني أفكر بإيجابية

اعترف ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول أنه لم يحظ ببداية موسم جيدة لكنه أكد تطلعه لما تبقى منه والعمل على التحسن.

وسجل أرنولد هدفا من ركلة حرة مباشرة في فوز فريقه على رينجرز أمس الثلاثاء بهدفين دون رد في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا في ملعب أنفيلد.

وتحدث أرنولد لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية عقب المباراة قائلا: "بغض النظر عما يقال أحاول دائما التفكير بشكل إيجابي".

وواصل "يقول الناس أشياء عني، لكن الأمر يتعلق باللعب وتحقيق الانتصارات، لقد كانت بداية موسم غير جيدة لي ولكنني أتطلع لبقية الموسم".

وأردف "سنكون منشغلين للغاية في الفترة المقبلة ولكننا اعتدنا على لعب ثلاث مباريات في الأسبوع ولكن لا توجد أعذار، عندما تقام المباريات بشكل متتالي يكون الأمر مثيرا لنا".

وعن هدفه قال: "لا أسجل عادة من ذلك المكان بل من الناحية الأخرى لكن الأمر تعلق بتسجيل الهدف وهذا ما تدربت عليه أن هناك فرصة دائما لتسجيل الهدف".

أما عن تغيير طريقة اللعب لـ4-4-2 قال: "عدنا لطريقة لعب أساسية وتأقلمنا عليها ولم يستطع رينجرز اختراق دفاعنا وكنا نستحوذ على الكرة بسهولة ولنرى ماذا سيحدث في المستقبل".