أرنولد: بداية الموسم لم تكن جيدة لي.. ولكنني أفكر بإيجابية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 00:38

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد - ليفربول ورينجرز

اعترف ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول أنه لم يحظ ببداية موسم جيدة لكنه أكد تطلعه لما تبقى منه والعمل على التحسن.

وسجل أرنولد هدفا من ركلة حرة مباشرة في فوز فريقه على رينجرز أمس الثلاثاء بهدفين دون رد في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا في ملعب أنفيلد.

وتحدث أرنولد لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية عقب المباراة قائلا: "بغض النظر عما يقال أحاول دائما التفكير بشكل إيجابي".

أخبار متعلقة
برشلونة يكشف تفاصيل إصابة كريستنسين.. وتقارير تكشف احتمالية غيابه عن الكلاسيكو جوارديولا: هالاند ليس مجرد مهاجم يهز الشباك فقط إنزاجي: نحتاج لليلة رائعة من أجل بداية كل شيء

وواصل "يقول الناس أشياء عني، لكن الأمر يتعلق باللعب وتحقيق الانتصارات، لقد كانت بداية موسم غير جيدة لي ولكنني أتطلع لبقية الموسم".

وأردف "سنكون منشغلين للغاية في الفترة المقبلة ولكننا اعتدنا على لعب ثلاث مباريات في الأسبوع ولكن لا توجد أعذار، عندما تقام المباريات بشكل متتالي يكون الأمر مثيرا لنا".

وعن هدفه قال: "لا أسجل عادة من ذلك المكان بل من الناحية الأخرى لكن الأمر تعلق بتسجيل الهدف وهذا ما تدربت عليه أن هناك فرصة دائما لتسجيل الهدف".

أما عن تغيير طريقة اللعب لـ4-4-2 قال: "عدنا لطريقة لعب أساسية وتأقلمنا عليها ولم يستطع رينجرز اختراق دفاعنا وكنا نستحوذ على الكرة بسهولة ولنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

أرنولد ليفربول رينجرز
نرشح لكم
برشلونة يكشف تفاصيل إصابة كريستنسين.. وتقارير تكشف احتمالية غيابه عن الكلاسيكو إنزاجي: نحتاج لليلة رائعة من أجل بداية كل شيء تشالهان أوجلو: الفوز على برشلونة يمكن أن يغير موسم إنتر تشافي: ما حدث غير عادل.. يجب أن يشرح الحكام قراراتهم لنا كلوب بروج يواصل حملته الاستثنائية.. وبورتو يتفوق على ليفركوزن في مباراة الـ VAR ليفربول يداوي أحزانه بانتصار على رينجرز.. ونابولي يكتسح أياكس بسداسية إنتر يتجاوز إخفاقاته بالفوز على برشلونة بهدف تشالهان أوجلو بيولي: نريد التحكم في اللقاء أمام تشيلسي.. والأهم اللعب بروح عالية
أخر الأخبار
مؤتمر كلوب - عن مفاجأة رينجرز وتغيير تشكيل الفريق ساعة | الكرة الأوروبية
أرنولد: بداية الموسم لم تكن جيدة لي.. ولكنني أفكر بإيجابية ساعة | دوري أبطال أوروبا
عضو رابطة الأندية يكشف موعد قرعة الدوري.. وإمكانية إقامة المباريات أثناء كأس العالم ساعة | الكرة المصرية
برشلونة يكشف تفاصيل إصابة كريستنسين.. وتقارير تكشف احتمالية غيابه عن الكلاسيكو ساعة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: هالاند ليس مجرد مهاجم يهز الشباك فقط 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
محمود علاء يكشف عن اللحظة التي قرر فيها الرحيل عن الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
طلائع الجيش: لم نرسل استغناء عمرو السيسي لـ الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
إنزاجي: نحتاج لليلة رائعة من أجل بداية كل شيء 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول 3 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء 4 اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار