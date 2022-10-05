برشلونة يكشف تفاصيل إصابة كريستنسين.. وتقارير تكشف احتمالية غيابه عن الكلاسيكو

بات أندرياس كريستنسين مهددا بالغياب عن الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بسبب الإصابة أمام إنتر.

أندرياس كريستينسين النادي : برشلونة برشلونة

وخرج كريستنسين اضطراريا خلال مواجهة إنتر بسبب إصابة في قدمه اليسر وشارك جيرارد بيكيه بدلا منه.

وكشف نادي برشلونة في بيان رسمي إصابة كريستنسين بالتواء في الكاحل.

وأشار تقرير صحيفة آس الإسبانية أن إصابة كريستنسين قد تكون أكثر خطورة مما تبدو عليه.

وخسر برشلونة أمام إنتر بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض المدافع الدنماركي لإصابة في الكاحل الأيسر وجاءت التقييمات الأولى سلبية وهناك شكوك حول وجود التواء.

سيخضع كريستنسين إلى مزيد من الفحوصات الطبية يوم الأربعاء.

وأشار تقرير آس إلى أن إصابة كريستنسين قد تصل إلى ثلاثة أسابيع وهو ما يؤكد غيابه عن الكلاسيكو.

ويعاني برشلونة من إصابات عديدة في الجانب الدفاعي من كل رونالد أراوخو وجول كوندي وهيكتور بيليرين.

وأوضح التقرير أن التوقعات الأكثر تفاؤلا في إصابة كريستنسين تؤكد غيابه لمدة أسبوع على الأقل وهو ما يعني غيابه عن مواجهة إنتر في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 3 نقاط بينما إنتر يحل ثانيا برصيد 6 نقاط قبل مواجهة الجولة الرابعة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.