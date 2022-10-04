محمود علاء يكشف عن اللحظة التي قرر فيها الرحيل عن الزمالك

كشف محمود علاء لاعب الاتحاد السكندري عن الوقت الذي قرر فيه الرحيل عن الزمالك.

وانضم محمود علاء مدافع الزمالك إلى الاتحاد السكندري لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال محمود علاء في تصريحات عبر أون تايم سبورتس 1: "بقيت 6 سنوات في الزمالك لم أثر فيهم أي مشكلة سواء مع اللاعبين أو الإدارة أو الجهاز الفني. ارتكبت خطأ واحدا في لقطة مع الجمهور واعتذرت عنها وأحب أن أكرر اعتذاري مرة آخرى".

وأضاف "كان همي الأكبر هو الخروج بطريقة جيدة من الزمالك واتخذت قراري بعد العودة من معسكر منتخب مصر وعدم المشاركة مع الفريق. لم أعترض لكي لا أشتت تركيز اللاعبين لأن هدفي الأكبر كان تحقيق البطولة وقد نجحنا في ذلك لكن في النهاية فضلت مصلحتي بالخروج في هذا التوقيت للعودة إلى المشاركة مع فريق جماهيري كبير يعيدني لمستواي".

وواصل "عقدي مع الزمالك ينتهي في 2024 ولم أمدد عقدي بعد الإعارة لكنني تحت أمر الزمالك في أي وقت ومستعد للعب معهم مدى الحياة إذا احتاجوني".

وأتم "البعض يظن بأنني لم ألعب طوال الموسم الماضي رغم أنني خضت قرابة 31 مباراة منهم 21 في الدوري لكن غيابي عن المباريات الثماني الأخيرة أوصل هذا الاحساس للناس".

وكان محمود علاء انضم إلى الزمالك صيف 2017 قادما من وادي دجلة.

صاحب الـ31 عاما خاض 175 مباراة، وسجل خلالها 41 هدفا وصنع 3 آخرين.