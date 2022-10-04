إنزاجي: نحتاج لليلة رائعة من أجل بداية كل شيء

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 23:47

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

"نحتاج لليلة رائعة من أجل بداية كل شيء"، هكذا تحدث سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر بعد الفوز برشلونة.

وانتصر إنتر على برشلونة بهدف صانع الألعاب التركي ليشعل صراع التأهل في دور المجموعات من دوري الأبطال.

وقال إنزاجي عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية: "لن أقول إن الأمر كان متوقعا، قلت أمس إن هناك فرصة كبيرا للفوز أمام واحد من أفضل فرق القارة".

أخبار متعلقة
إنتر يتجاوز إخفاقاته بالفوز على برشلونة بهدف تشالهان أوجلو تشكيل برشلونة - عودة ألونسو وروبيرتو أمام إنتر.. وثلاثي هجومي معتاد تشكيل إنتر - أونانا في حراسة المرمى.. ولاوتارو يقود الهجوم لاجازيتا ديلو سبورت: زيادة الضغط على إنزاجي.. مالك إنتر غير سعيد من تصريحاته

وأضاف "لعب بحدّة والتزام وهذه الطريقة الوحيدة للفوز على منافسك، انتظرنا كثيرا من أجل ذلك، أنا سعيد للجماهير والنادي، لكننا لم نحقق شيئا بعد، الأمر يحتاج لليلة رائعة من أجل بداية كل شيء".

وأكمل "الأمر محبط للغاية بالنتيجة أمام روما وليس للأداء، ليالي مثل تلك تجعلنا أفضل، نحتاج لاستعادة الطاقة الآن ولدينا مساحة للعودة في الدوري".

وواصل "ربما يكون الفوز البداية، لكن نريد الاستمرارية في النتائج والآن".

وردا على التقارير التي أشارت لإمكانية رحيله أجاب قائلا: "سأواصل العمل، هناك بعض اللحظات التي تجعل رأسي مرفوعا بسبب الطاقم الفني واللاعبين الذين قدموا أشياءً كبيرة في آخر 15 شهرا، رأيت الفريق قوي ويحارب رغم أن النتائج لم تسر على ما يرام".

وأتم "أنا سعيد، هؤلاء اللاعبين حصدوا لقبين منذ عدة أشهر والآن يعلمون أكثر من أي شخص أن لدينا قدرة صناعة الفارق".

وقال تشالهان أوجلو عقب المباراة لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية: "كان مهما للغاية أن نفوز الليلة، كان علينا إرسال إشارة لكل لجماهيرنا القريبين منا بشكل دائم".

وأضاف "الجماهير أعطتنا اليد العليا هذا المساء، أثبتنا أننا نستحق الفوز، هذه المباراة ستغير موسمنا، لأننا نريد أن نبني عليها".

وواصل "بالنسبة للتأهل، نريد أن نظل هادئين ونفكر في مباراة تلو الأخرى".

هدف التركي هاكان في مرمى برشلونة هو هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا منذ 14 سبتمبر 2016.

ورفع إنتر رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ المتصدر بتسع نقاط بينما برشلونة في المركز الثالث بثلاث نقاط.

وكان إنتر قد تعرض للخسارة في ثلاث مباريات من آخر أربع مواجهات خاضهم في الدوري الإيطالي.

ويحل إنتر ضيفا على برشلونة الأسبوع المقبل يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة.

إنتر دوري أبطال أوروبا برشلونة سيموني إنزاجي
نرشح لكم
أرنولد: بداية الموسم لم تكن جيدة لي.. ولكنني أفكر بإيجابية برشلونة يكشف تفاصيل إصابة كريستينسن.. وتقارير تكشف احتمالية غيابه الكلاسيكو تشالهان أوجلو: الفوز على برشلونة يمكن أن يغير موسم إنتر كلوب بروج يواصل حملته الاستثنائية.. وبورتو يتفوق على ليفركوزن في مباراة الـ VAR إنتر يتجاوز إخفاقاته بالفوز على برشلونة بهدف تشالهان أوجلو بيولي: نريد التحكم في اللقاء أمام تشيلسي.. والأهم اللعب بروح عالية لياو: إظهار ميلان ثقته بي جعلني أنضج وأتطور انتهت دوري أبطال أوروبا - إنتر (1)-(0) برشلونة.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
عضو رابطة الأندية يكشف موعد قرعة الدوري.. وإمكانية إقامة المباريات أثناء كأس العالم 2 دقيقة | الكرة المصرية
برشلونة يكشف تفاصيل إصابة كريستينسن.. وتقارير تكشف احتمالية غيابه الكلاسيكو 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: هالاند ليس مجرد مهاجم يهز الشباك فقط 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمود علاء يكشف عن اللحظة التي قرر فيها الرحيل عن الزمالك 40 دقيقة | الكرة المصرية
طلائع الجيش: لم نرسل استغناء عمرو السيسي لـ الزمالك 46 دقيقة | الكرة المصرية
إنزاجي: نحتاج لليلة رائعة من أجل بداية كل شيء 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشالهان أوجلو: الفوز على برشلونة يمكن أن يغير موسم إنتر 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشافي: ما حدث غير عادل.. يجب أن يشرح الحكام قراراتهم لنا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول 3 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء 4 اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار