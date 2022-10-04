إنزاجي: نحتاج لليلة رائعة من أجل بداية كل شيء

"نحتاج لليلة رائعة من أجل بداية كل شيء"، هكذا تحدث سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر بعد الفوز برشلونة.

وانتصر إنتر على برشلونة بهدف صانع الألعاب التركي ليشعل صراع التأهل في دور المجموعات من دوري الأبطال.

وقال إنزاجي عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية: "لن أقول إن الأمر كان متوقعا، قلت أمس إن هناك فرصة كبيرا للفوز أمام واحد من أفضل فرق القارة".

وأضاف "لعب بحدّة والتزام وهذه الطريقة الوحيدة للفوز على منافسك، انتظرنا كثيرا من أجل ذلك، أنا سعيد للجماهير والنادي، لكننا لم نحقق شيئا بعد، الأمر يحتاج لليلة رائعة من أجل بداية كل شيء".

وأكمل "الأمر محبط للغاية بالنتيجة أمام روما وليس للأداء، ليالي مثل تلك تجعلنا أفضل، نحتاج لاستعادة الطاقة الآن ولدينا مساحة للعودة في الدوري".

وواصل "ربما يكون الفوز البداية، لكن نريد الاستمرارية في النتائج والآن".

وردا على التقارير التي أشارت لإمكانية رحيله أجاب قائلا: "سأواصل العمل، هناك بعض اللحظات التي تجعل رأسي مرفوعا بسبب الطاقم الفني واللاعبين الذين قدموا أشياءً كبيرة في آخر 15 شهرا، رأيت الفريق قوي ويحارب رغم أن النتائج لم تسر على ما يرام".

وأتم "أنا سعيد، هؤلاء اللاعبين حصدوا لقبين منذ عدة أشهر والآن يعلمون أكثر من أي شخص أن لدينا قدرة صناعة الفارق".

وقال تشالهان أوجلو عقب المباراة لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية: "كان مهما للغاية أن نفوز الليلة، كان علينا إرسال إشارة لكل لجماهيرنا القريبين منا بشكل دائم". وأضاف "الجماهير أعطتنا اليد العليا هذا المساء، أثبتنا أننا نستحق الفوز، هذه المباراة ستغير موسمنا، لأننا نريد أن نبني عليها". وواصل "بالنسبة للتأهل، نريد أن نظل هادئين ونفكر في مباراة تلو الأخرى".

هدف التركي هاكان في مرمى برشلونة هو هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا منذ 14 سبتمبر 2016.

ورفع إنتر رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ المتصدر بتسع نقاط بينما برشلونة في المركز الثالث بثلاث نقاط.

وكان إنتر قد تعرض للخسارة في ثلاث مباريات من آخر أربع مواجهات خاضهم في الدوري الإيطالي.

ويحل إنتر ضيفا على برشلونة الأسبوع المقبل يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة.