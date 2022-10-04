تشالهان أوجلو: الفوز على برشلونة يمكن أن يغير موسم إنتر

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 23:45

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - إنتر

يأمل هاكان تشالهان أوجلو لاعب إنتر وصاحب هدف الفوز على برشلونة في دوري أبطال أوروبا أن يغير ذلك الانتصار موسم الفريق الإيطالي.

وتغلب إنتر على برشلونة بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونجح تشالهان أوجلو في تسجيل أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا منذ خمس سنوات وقت تسجيله لباير ليفركوزن في 2016.

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وقال تشالهان أوجلو في تصريحات لشبكة سبورت ميدياسيت: "كان من المهم جدا أن نحقق الفوز اليوم أمام برشلونة".

وأضاف "كان علينا أن نرسل إشارة لجماهير إنتر، والذين كانوا دائما قريبين منا".

وشدد تشالهان أوجلو "الجمهور منحنا أفضلية كبيرة اليوم، أثبتنا أننا نستحق الفوز اليوم".

وكشف اللاعب التركي "هذا الفوز يمكنه أن يتقدم بالفريق ويغير الموسم بالكامل، نريد البناء على ذلك".

واختتم لاعب إنتر تصريحاته "بالنسبة للتأهل للأدوار الإقصائية فعلينا أن نبقى هادئين ونأخذ الأمور مباراة تلو الأخرى".

ويحل إنتر ضيفا على برشلونة يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويتفوق إنتر على برشلونة برصيد ست نقاط في المركز الثاني بينما يتجمد رصيد الفريق الكتالوني عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وينفرد بايرن ميونيخ بصدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط.

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