بايرن ينفي اهتمامه بضم نجم دورتموند

نفى أوليفر كان عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ نية ناديه في ضم جود بيلينجهام نجم بروسيا دورتموند الشاب.

الإنجليزي الشاب لفت أنظار كبار أوروبا في المواسم الأخيرة ومن المتوقع أن يتصارع عليه الكثير من الأندية الصيف المقبل.

وقال أوليفر كان في تصريحات لجريدة بيلد: "جود بيلينجهام بالنسبة لي لاعب رائع. لكن لدينا العديد من اللاعبين المميزين في مركزه".

وأضاف "لدينا جوشوا كيميتش وليون جرويتسكا وريان جرافنبرخ ومارسيل سابيتزر".

وأكمل "نحن لا نعاني من قلة الاختيارات في هذه المركز، لذلك لا نفكر في بيلينجهام على الإطلاق".

ومن المتوقع أن يرفض دورتموند التخلي عن لاعب برمنجهام سيتي السابق بأقل من 100 مليون يورو.

يذكر أن عقد اللاعب مع فريقه الألماني سينتهي في صيف 2025.

ويتألق بيلينجهام - 19 عاما - في صفوف دورتموند، كما أنه يحظى بثقة جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا.

وانضم الشاب الإنجليزي إلى دورتموند في صيف 2020 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني لناديه السابق برمنجهام.

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