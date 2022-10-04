كلوب بروج يواصل حملته الاستثنائية.. وبورتو يتفوق على ليفركوزن في مباراة الـ VAR

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 23:18

كتب : FilGoal

سيمون مينيوليه - كلوب بروج

واصل كلوب بروج البلجيكي حملته الاستثنائية في دوري الأبطال بتحقيق الفوز الثالث على التوالي بالتفوق على أتليتكو مدريد بنتيجة 2-0 في ثالث جولات دوري الأبطال.

أصبح كلوب بروج أول فريق بلجيكي يحقق 9 نقاط من أول 3 جولات في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخي.

ويتصدر بطل بلجيكا بالعلامة الكاملة، على حساب باير ليفركوزن الألماني وبورتو البرتغالي وأتليتكو مدريد، إذ جمع كل فريق 3 نقاط.

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وشارك جريزمان للمباراة الثانية الموسم الجاري كأساسي بقميص الروخيبلانكوس بعد مباراة الدربي أمام ريال مدريد.

وتقدم الغاني كمال ساواه بالنتيجة في الدقيقة 36 لصالح بروج.

وفي الدقيقة 62 سجل الإسباني فيران خوتجيلا الهدف الثاني بعدما صنع الأول.

وكاد أنطوان جريزمان أن يسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 76 من علامة الجزاء لكنه أهدر، ثم ارتدت الكرة بفرصة للفريق البلجيكي لتعود من جديد لجريزمان من جديد ويسجل هدفا لكنه ألغي بداعي التسلل.

وتصدي سيمون مينيوليه لركلة حرة مباشرة لجواو فيليكس في الدقيقة 90.

ليحافظ حارسه ليفربول السابق الحفاظ على نظافة شباكه خلال أول 3 مباريات، ليكون هو الوحيد رفقة مانويل نوير الذي لم يستقبل أهدافا.

بورتو × باير ليفركوزن

انتظر الفريقان ما يقارب 69 دقيقة من أجل الهدف الأول، لكن الإثارة كانت حاضرة خاصة في الشوط الأول.

تقنية الفيديو ألغت هدفين، الأول لباير ليفركوزن في الدقيقة 16 من تسجيل كالوم هودسون أودوي بسبب وجود خطأ.

وفي الدقيقة 42 ألغت التقنية هدف آخر لكن لبورتو من تسجيل مهدي طارمي بداعي لمسة يد.

ومن ثم أهدر باتريك شيك ركلة جزاء للفريق الألماني في الدقيقة 45.

واستطاع النيجيري زايدو من تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 69.

ثم أضاف الجناح البرازيلي جالينو الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه الظهير جيريمي فيرمبونج لحصوله على إنذار ثانٍ، لتنتهي المباراة بفوز أول للتنين أمام جماهيره.

دوري أبطال أوروبا كلوب بروج أتليتكو مدريد بورتو باير ليفركوزن
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