دوري الأبطال - استفاقة مارسيليا.. وتعادل يساوي نقاط توتنام وفرانكفورت

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 23:10

كتب : FilGoal

مارسيليا

فاز مارسيليا برباعية دون رد أمام سبورتينج لشونة في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وافتتح سبورتينج أهداف المباراة في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وأصبح مارسيليا ثاني فريق فرنسي يستقبل هدفا (51 ثانية) بعد هدف جاك ويلشير لـ أرسنال ضد مرسيليا في 2013 (30 ثانية).

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ليعود مارسيليا ويسجل رباعية عن طريق أليكسيس سانشيز وأمين هيرات وليناردو باليردي وتشانل مونجولو.

ولحساب نفس المجموعة، تعادل توتنام سلبيا مع آينترالخت فرانكفورت في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتساوى رصيد الفريقين في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

وكان توتنام خسر المباراة السابقة أمام سبورتينج لشبونة بهدفين دون رد في الجولة الثانية.

ترتيب الجولة الرابعة:

سبورتينج: 6 نقاط.

توتنام: 4 نقاط.

فرانكفورت: 4 نقاط.

مارسيليا: 3 نقاط.

توتنام فرانكفورت دوري أبطال أوروبا
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