ليفربول يداوي أحزانه بانتصار على رينجرز.. ونابولي يكتسح أياكس بسداسية

داوى ليفربول أحزانه المحلية وانتصر على رينجرز اليوم الثلاثاء بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا.

وانتصر ليفربول على منافسه رينجرز بهدفين دون رد في ملعب أنفيلد في ثالث جولات دوري الأبطال ضمن منافسات المجموعة الأولى.

افتتح ترينت ألكسندر أرنولد أهداف المباراة في الدقيقة السابعة.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

وفي الوقت ذاته اكتسح نابولي مضيفه أياكس في ملعب يوهان كرويف بستة أهداف لهدف.

بتلك النتيجة وصل رصيد نابولي إلى تسع نقاط يتصدر بهم المجموعة الأولى يليه ليفربول بست نقاط.

ويأتي أياكس ثالثا بثلاث نقاط، وأخيرا رينجرز رابعا بدون أي نقطة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل قوي من ليفربول وحصل على ركلة حرة أمام منطقة الجزاء.

ومن التهديد الأول، حول أرنولد الركلة الحرة بتسديدة رائعة بيمناه في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لليفربول.

وكاد داروين نونيز يضاعف النتيجة ورغم انفراده التام لكن تسديدته تصدى لها حارس رينجرز.

وفي الدقيقة 41 مرر صلاح بينية جميلة إلى نونيز لكن تسديدة الأخير تصدى لها حارس رينجرز كذلك.

ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 52 سقط لويس دياز بعد عرقلة من أحد لاعبي رينجرز ليحصل على ركلة جزاء.

وحول صلاح الركلة بنجاح بعدما سددها في منتصف المرمى ليعلن عن الهدف الثاني للريدز.

وفي الدقيقة 59 سدد ديوجو جوتا كرة قوية بيسراه لكن حارس رينجرز تصدى له.

وكاد رينجرز يقلص النتيجة بتسديدة من رابي ماتوندو لكن تصويبته أبعدها دفاع ليفربول إلى ركلة ركنية.

ظلت المباراة كما هي وغابت الفرص الخطيرة إلى أن انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد.

أياكس X نابولي

وفي هولندا اكتسح نابولي منافسه أياكس بستة أهداف لهدف.

افتتح محمد كودوس أهداف المباراة لصالح أياكس في الدقيقة التاسعة.

وأدرك جياكومو راسبادوري التعادل لنابولي في الدقيقة 18، ومن هنا بدأت حفلة نابولي.

ففي الدقيقة 33 سجل جيوفاني دي لورينزو الهدف الثاني لنابولي.

وقبل نهاية الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة 45 سجل بيوتر زيلينسكي الهدف الثالث للفريق الإيطالي.

وفي الدقيقة 47 سجل راسبادوري الهدف الرابع لنابولي والثاني الشخصي له في المباراة.

وسجل خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الخامس للبارتينوبي في الدقيقة 81.

وطُرد دوسان تاديتش لاعب أياكس في الدقيقة 73 بعد حصوله على إنذارين.

وفي الدقيقة 81 اختتم جيوفاني سيميوني سداسية نابولي.

وأصبح نابولي بذلك أول فريق إيطالي في التاريخ يسجل 10 أهداف أو أكثر في أول ثلاث مباريات له في دور المجموعات في دوري الأبطال.

كما أن نابولي أصبح أول فريق زائر لملعب يوهان كرويف يسجل خمسة أهداف أو أكثر في شباك أياكس.