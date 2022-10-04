إنتر يتجاوز إخفاقاته بالفوز على برشلونة بهدف تشالهان أوجلو

تجاوز إنتر إخفاقاته في الدوري الإيطالي بالفوز على برشلونة بهدف دون مقابل.

وسجل هاكان تشالهان أوجلو هدف اللقاء الوحيد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع إنتر رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ المتصدر بتسع نقاط بينما برشلونة في المركز الثالث بثلاث نقاط.

وأقيم اللقاء على ملعب سان سيرو معقل فريق إنتر ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان إنتر قد تعرض للخسارة في ثلاث مباريات من آخر أربع مواجهات خاضهم في الدوري الإيطالي.

ربع ساعة متوازنة

بدأ اللقاء متوازنا من الجانبين مع سيطرة نسبية لصالح الضيوف أمام إنتر.

وباغت هاكان تشالهان أوجلو دفاعات برشلونة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة ولكن حولها تير شتيجن إلى ركلة ركنية.

ونجح كريستينسين في تحويل عرضية رافينيا من ركلة ركنية في الدقيقة 14 برأسية رائعة ولكن تصدى لها أونانا حارس مرمى إنتر بلا خطورة.

سيطرة ورد مفاجيء

سيطر فريق برشلونة على الكرة في الربع ساعة الثانية من الشوط الأول ولكن وسط مباغتات من إنتر بهجمات مرتدة.

وأنقذ بيدري عرضية أرضية من هجوم إنتر في الدقيقة 20 وحولها إلى ركلة ركنية.

ورغم سيطرة برشلونة على الكرة إلا أن الربع ساعة لم تشهد خطورة حقيقية على مرمى أونانا.

وشهدت الدقيقة 22 اعتراضات بالجملة من جانب لاعبي إنتر وجهازهم الفني بسبب المطالبة بركلة جزاء للمسة يد على إريك جارسيا.

ولجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو وألغى ركلة الجزاء المحتملة بسبب تسلل على لاوتارو مارتينيز.

ونجح خواكين كوريا في افتتاح التسجيل في الدقيقة 29 بعد انفراد تخطى به تير شتيجن وسددها داخل الشباك ولكن سرعان ما ألغى حكم اللقاء الهدف بسبب التسلل.

نهاية مباغتة

قبل دقائق من نهاية الشوط الأول كانت سيطرة برشلونة على الكرة بنسبة 68%.

وهدأ اللقاء في الربع ساعة الأخيرة من الشوط ودون أي خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

واحتسب حكم اللقاء ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع، وارتطمت تسديدة لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 46 بدفاعات برشلونة.

ونجح هاكان تشالهان أوجلو من مباغتة برشلونة بتسديدة صاروخية في الدقيقة 47 ليتقدم لأصحاب الأرض قبل ثواني من نهاية الشوط.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بتراجع فريق إنتر للدفاع من أجل الحفاظ على هدف التقدم مع سيطرة كتالونية بحثا عن التعادل.

وتعرض كريستينسن للإصابة في قدمه اليسرى وطالب بتبديله بسبب شكواه من ألم.

وشارك جيرارد بيكيه بدلا من كريستينسن في الدقيقة 58 بسبب الإصابة.

وواصل برشلونة سيطرته على الكرة دون خطورة على مرمى أونانا.

سيطرة دون جدوى

لم تشفع سيطرة برشلونة على الكرة من تعديل النتيجة مع تماسك دفاعات إنتر.

وباغت ديمبيلي دفاع إنتر بتسديدة قوية في الدقيقة 61 ولكن حرم القائم الأيمن لأونانا برشلونة من التعادل.

وأجرى تشافي تبديلين في الدقيقة 64 بنزول أنسو فاتي وبالدي بدلا من رافينيا وماركوس ألونسو.

ونجح بيدري في فك شفرة دفاعات إنتر في الدقيقة 67 بهدف أول مستغلا خطأ أونانا في استقبال كرة عرضية ولكن بعد اللجوء لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على فاتي.

إثارة الثواني الأخيرة

كثف برشلونة من محاولاته من أجل التعادل وسط تراجع تام لدفاعات إنتر.

وطالب لاعبو برشلونة في الدقيقة 90 بركلة جزاء بسبب لمس الكرة ليد دومفريس مدافع إنتر من عرضية سيرجي روبرتو.

وتوقف اللعب وانتظر حكم اللقاء تقنية الفيديو التي طالبت باستمرار اللعب بصورة طبيعية.

ويحل إنتر ضيفا على برشلونة الأسبوع المقبل يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة.