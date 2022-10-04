جيرو: مواجهة تشيلسي شخصية بالنسبة لي

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 22:29

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان

يرى أوليفيه جيرو لاعب ميلان أن مباراته أمام تشيلسي ستكون خاصة بالنسبة إليه في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ميلان نظيره تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال جيرو لقناة ميلان: "ستكون مباراة خاصة للفريق لأنها مباراة رائعة في دوري أبطال أوروبا".

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وأضاف "إنها أيضًا شخصية بالنسبة لي، لقد قضيت تسع سنوات في لندن ألعب مع أرسنال وتشيلسي، لذلك أتوقع أن تكون مباراة رائعة".

وتابع "إنه لمن دواعي سروري دائمًا أن يكون الأشخاص الذين قابلتهم أثناء اللعب لأندية السابقة يحترمونك كثيرًا، لا أريد أن أكون لاعباً جيداً على أرض الملعب فحسب بل أنا أيضاً شخص جيد خارج الملعب".

وأتم "تشيلسي لديه نقطة واحدة فقط حتى الآن، لذلك سيلعب بقوة، لذلك نتوقع مباراة صعبة".

ويعتلي ميلان صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بعد الفوز في مباراة والتعادل في آخرى.

وجاء ترتيب المجموعة الخامسة كالآتي:

ميلان: 4 نقاط.

دينامو زغرب: 3 نقاط.

سالزبورج: نقطتين.

تشيلسي: نقطة.

ميلان أوليفيه جيرو دوري أبطال أوروبا
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