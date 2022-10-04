خبر في الجول - كاواساكي يرفض عرضا جديدا من الأهلي لضم مارسينيو.. واجتماع حاسم

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 21:33

كتب : محمد عبد العظيم

مارسينيو

رفض نادي كاواساكي فرونتال الياباني عرضا جديدا من الأهلي لضم البرازيلي مارسينيو، حسبما علم FilGoal.com.

مارسينيو

النادي : كاواساكي فرونتال

كاواساكي فرونتال
الأهلي

وعلم FilGoal.com إن النادي الياباني يتمسك بالحصول على 3 ملايين دولار للتخلي عن لاعبه.

ومن المنتظر أن يُعقد اجتماع حاسم بين مسؤولي الناديين خلال الساعات المقبلة عبر أحد التطبيقات بالفيديو.

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وسبق أن تفاوض مسؤولو الأهلي مع إدارة النادي الياباني بالفيديو لضم الجناح البرازيلي من أجل التوصل لاتفاق.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي أتم اتفاقه مع البرازيلي مارسينيو على البنود الشخصية.

ويمتد عقد اللاعب ممتد حتى يناير 2024 ولن ينتهي بعد 3 أشهر كما ذكر على موقع "ترانسفير ماركت".

ويلعب مارسيو دا سيلفا باربوسا الشهير بـ "مارسينيو" مع فريق كاواساكي فرونتال ثاني الدوري الياباني.

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وسجل مارسينيو - 27 عاما - 9 أهداف في الدوري الياباني عقب مرور 30 جولة.

ويبتعد مارسينيو عن صدارة الهدافين بثلاثة أهداف، حيث يحتل المركز السادس في قائمة الهدافين، وهو أيضا ثاني هدافي فريقه بعد الياباني أكيهيرو إيناجا.

ويحتل كاواساكي المركز الثاني من الدوري الياباني برصيد 54 نقطة من 30 مباراة، وبفارق 8 نقاط عن يوكوهاما مارينوس المتصدر.

وبدأ مارسينيو مسيرته مع فريق إنترناسيونال البرازيلي.

ورحل اللاعب عن الدوري البرازيلي في صيف 2019 إلى نادي تشونجنشينج ليانجيانج الصيني وحتى فبراير 2021.

وانتقل مارسينيو إلى كاواساكي الياباني في صيف 2021.

مارسينيو الدوري الياباني الأهلي كاواساكي فرونتال
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