بيولي: نريد التحكم في اللقاء أمام تشيلسي.. والأهم اللعب بروح عالية

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 21:22

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

يأمل ستيفانو بيولي المدير الفني السيطرة على الكرة أمام تشيلسي في لقاء الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في دوري أبطال أوروبا.

ويجل بطل الدوري الإيطالي ضيفا على البلوز في ثالث جولات دوري الأبطال لحساب المجموعة الخامسة.

وقال بيولي لقناة ميلان: "نريد أن نكون فريقا تنافسيا، ومن أجل ذلك عليك أن تخوض كل مباراة بأفضل قدراتك محاولا تقديم كل ما لديك خلال اللقاء".

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وأضاف "نحن نعلم بأننا نواجه فريق كبير فاز بلقب دوري الأبطال منذ عامين، لكن لدينا العقلية وأسلوبنا في الملعب وسنحاول تطبيق ذلك في الملعب غدا".

وأكمل "التوقعات تُوضع على الورق، لكن ما يحدث في الملعب يُحدث الفارق في الأداء والنتيجة، نتيجة دينامو زغرب وتشيلسي غير متوقعة للكثير، اللعب في دوري الأبطال يعني أن تقدم أفضل أداء لك في المباراة".

وواصل "تشيلسي غيّر مدربه وسيواجه فريقا متحفزا، حضّرنا للمباراة بشكل جيد ونعلم أهمية المباراة، لا اعتقد إنها مباراة حاسمة، لا زال هناك مباراتين متبقيتين في دور المجموعات بعد مواجهة البلوز".

وأردف "نلعب في أجواء رائعة ونريد إلقاء كلمتنا، علينا أن نكون جديدين تكتيكيا وفي الاستحواذ على الكرة".

واستدرك "الأمر مناسب للغاية، إذا سيطرنا على اللقاء أو سيطر المنافس، نريد أن نتحكم في اللقاء ونعرف أن تشيلسي يمتلك جودة كبيرة، ولديهم سرعة هجومية بجودة فنية، لذلك علينا أن نكون في كامل تركيزنا دفاعيا".

وأتم "الأهم أن نلعب بروح عالية ونحاول الهجوم من أجل أن نكون أخطر، لأن هذا ما يمكننا فعله وما نريد فعله".

ويتصدر ميلان ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما لم يحقق تشيلسي الفوز مكتفيا بنقطة واحدة.

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