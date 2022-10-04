روما يرغب في تمديد عقد مورينيو

بدأ نادي روما مفاوضاته مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو من أجل تمديد عقده.

عقد مورينيو ينتهي في صيف 2024 لكن نادي العاصمة الإيطالي يريد التمسك بمدربه لفترة أطول.

ذكرت صحيفة لا ريببليكا أن النادي تحرك جديا من أجل تمديد عقد مورينيو الذي استحوذ على قلوب وعقول لاعبي روما.

وأوضح التقرير أن الجلسة الأولى للمفاوضات بين الطرفين عُقدت بالفعل. ووصف المفاوضات بأنها معقدة لأن المدرب البرتغالي ليس في عجلة من أمره للتجديد لأن عقده الحالي ينتهي في صيف 2024.

يريد روما تمديد عقده حتى صيف 2026 حيث أبدت أندية أخرى اهتماما بمدرب ريال مدريد وتوتنام ومانشستر يونايتد السابق.

ومن المتوقع أن يستغل روما فترة توقف النشاط خلال كأس العالم 2022 الشهر المقبل لحسم المفاوضات مع مورينيو.

مورينيو مدرب روما حصد جائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي عن شهر أغسطس النقضي.

الجائزة تمنح من قبل مديري الصحف الرياضية الإيطالية بناء على معايير جودة الأداء وسلوك اللعب النظيف الذي يظهره المدرب.

وخاض روما مع مورينيو 4 مباريات في الدوري الإيطالي خلال شهر أغسطس ونجح خلالهم في تحقيق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة كانت ضد يوفنتوس.

ويحتل روما حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة.

ويقود مورينيو فريق روما منذ الموسم الماضي ونجح في قيادة الفريق للتتويج بلقبه الأوروبي الأول عندما حقق بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.