الدرجة الثانية - النصر يضم مدافع الجيش الملكي

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 20:49

كتب : FilGoal

مهدي ضهر - لاعب نادي النصر

يواصل نادي النصر تدعيمات صفوفه للموسم الجديد تحت قيادة ياسر رضوان المدير الفني استعدادا لدوري الدرجة الثانية.

وتعاقد نادي النصر مع المغربي مهدي ضهر مدافع الجيش الملكي.

ووقع مهدي ضهر لنادي النصر في صفقة انتقال حر وذلك بعد اقتناع ياسر رضوان بقدرات اللاعب وطالب بضرورة التعاقد معه.

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ووقع ضهر في حضور رحيم عبد الحق مدير الكرة وأشرف حامد المدير الإداري ومحمد عبد الجواد سافيولا وعثمان تعشو وكيلي اللاعب.

وانتظم ضهر في تدريبات الفريق استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل بدوري الدرجة الثانية.

وكان النصر قد دعم صفوفه بضم محمد عبد الفتاح تاحا مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق بشكل رسمي.

وبدأ تاحا مشواره كناشيء في نادي النصر قبل أن ينتقل إلى صفوف الأهلي وتم تصعيده للفريق الأول في سن 16 عاما موسم 2007 - 2008.

وحقق تاحا مع الأهلي لقب الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسبق لمحمد عبد الفتاح اللعب لأندية وادي دجلة وإنبي وبتروجت وحرس الحدود والإنتاج الحربي.

أما على مستوى المنتخبات فلعب تاحا تحت قيادة مصطفى يونس وهاني رمزي في فترة الشباب قبل أن يلعب مع المنتخب الأولمبي.

ولعب تاحا في كأس العالم للشباب في كولومبيا.

كما سبق لمدافع النصر اللعب مع منتخب مصر الأول تحت قيادة برادلي وهاني رمزي في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

نادي النصر الجيش الملكي
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