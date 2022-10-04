دوري الأبطال - بايرن يقسو على فيكتوريا بلزن بخماسية

فاز بايرن ميونيخ بخماسية دون رد على فيكتوريا بلزن برباعية دون رد في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسجل ليروي ساني ثنائية وجمال موسيالا وساديو ماني وتشوبو موتينج خماسية بايرن.

وبات ماني رابع اللاعبين الأفارقة تسجيلا لـ 25 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

الفوز هو الـ28 المتتالي لـ بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا ليتخطى الرقم القياسي المسجل باسم ريال مدريد بين 2012-2017 في أطول سلسلة دون هزيمة في دور المجموعات المسابقة.

وحافظ بايرن ميونيخ على صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بـ 9 نقاط في 3 مباريات فيما فيكتوريا بلزن يتذيل المجموعة دون نقاط.

التشكيل

قاد الثنائي ساديو ماني وسيرجي جنابري هجوم بايرن ميونيخ أمام فيكتوريا بلزن.

فيما غاب الثنائي توماس مولر وجوشوا كيميتش من قائمة بايرن ميونيخ بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

طوفان بافاري

بدأ بايرن ميونيخ المباراة بقوة وافتتح أول الأهداف عند الدقيقة 7 عن طريق ليروى ساني بعد عرضية مثالية أسكنها الشباك بعد عرضية مثالية من جمال موسيالا.

وتوالت هجمات الأحمر البافاري وأضاف الهدف الثاني عند الدقيقة 13 عن طريق سيرجي جنابري بعد تمريرة بينية مثالية من ليون جوريتسكا.

لم تمر 25 بعد، وسجل بايرن ميونيخ الثالث عن طريق ساديو مادني بعد انطلاقة على الجهة اليسرى والتسديد لتصطدم الكرة في القائم ثم تسكن الشباك.

وجاءت أول محاولة من بايرن لتسجيل الرابع عند دقيقة 30 عن طريق جمال موسيالا لكن حارس فيكتوريا بلزن أخره قليلا.

وقبل دقائق من نهاية الشوط الأول ألغي هدفا لـ بايرن ميونيج بعد العودة إلى تقنية الفيديو وتواجد جمال موسيالا في وضعية تسلل.

ومع بداية الشوط الثاني، وسّع بايرن الفارق عند الدقيقة 50 عن طريق ساني بعد تمريرة من جوريتسكا.

وأضاف تشوبو موتينج الهدف الخامس والأخير في المباراة عند الدقيقة 59. لتنتهي المباراة بفوز بايرن بخماسية دون رد.