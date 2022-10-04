لياو: إظهار ميلان ثقته بي جعلني أنضج وأتطور

كشف رافائيل لياو نجم ميلان الإيطالي أنه لم يستطع التعامل مع الضغوط في فترته الأولى مع ميلان.

ويستعد ميلان للقاء تشيلسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، إذ يتصدر الروسونيري الترتيب برصيد 4 نقاط.

وقال لياو عبر برنامج دوري أبطال أوروبا: "قُدر لي أن ألعب كرة القدم، عشت في حي فقير والأمر لم يكن سهلا، إذا أمنّا في أنفسنا سنذهب بعيدا".

وأضاف "تركت سبورتنج لشبونة بعمر 19 عاما، وقضيت موسما واحدا مع ليل، وعندما طلب ميلان ضمي كنت سعيدا للغاية لكن قلقا، لأنني في اللحظة الأولى أدركت أن أحد كبار الأندية الأوروبية تسعى لضمي".

وواصل "لم أستطع قول لا، لم يكن سهلا أن انضم لمثل هذا النادي بعمر 19 عاما، شعرت أنني لا أستطيع التعامل على الضغط، ولم أستطع الرد بشكل إيجابي في الملعب".

وأكمل "لم أفقد الفرصة لأثبت أنني قادر على فعل ذلك، وألا يكون لدى النادي أي نية في بيعي، ووثقوا بي".

وأتم "إظهار النادي ثقته بي جعلني أنضج وأتطور، الآن أشعر أنني مصدر أساسي في الفريق، وحقا أستطيع أن اساعد زملائي في المباريات".

لياو حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

الموسم الجاري سجل 4 أهداف وصنع 4 في الدوري الإيطالي خلال 7 مباريات، كما صنع 3 في مباراتين.