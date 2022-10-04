ماني يصبح رابع إفريقي يصل إلى 25 هدفا في دوري أبطال أوروبا

نجح السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ في الوصول لـ 25 هدفا أو أكثر بدوري أبطال أوروبا.

ساديو ماني النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وبات ماني رابع اللاعبين الأفارقة تسجيلا لـ 25 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

ودخل اللاعب السنغالي القائمة بعد كل من محمد صلاح وديديه دروجبا وصامويل إيتو.

وسجل ماني هدفا في فوز بايرن ميونيخ على فيكتوريا بلزن بخمسة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورفع السنغالي رصيده إلى 26 هدفا في دوري أبطال أوروبا، وسجل ماني أول أهدافه في المسابقة بقميص بايرن ميونيخ في ثالث لقاءاته مع الفريق في البطولة.

وكان ماني قد سجل بقميص ليفربول 24 هدفا في خمسة مواسم لعبهم في دوري أبطال أوروبا بقميص الريدز.

وسجل إيتو 30 هدفا في دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى ثلاثة أهداف غير محتسبة في رصيده سجلهم في التصفيات المؤهلة للأدوار الرئيسية.

أما دروجبا فسجل 44 هدفا في منافسات دوري أبطال أوروبا بقمصان تشيلسي ومارسيليا وجالاتاسراي.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 37 هدفا في منافسات دوري أبطال أوروبا بقمصان كل من بازل وروما وليفربول.

كما لم يحتسب 4 أهداف في سجلهم صلاح في التصفيات المؤهلة للأدوار الرئيسية.