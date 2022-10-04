مروان حمدي يسجل للمرة الأولى في تعادل المصري مع سموحة وديا

تعادل المصري مع سموحة بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سموحة.

واختتم بذلك المصري معسكره المغلق بالإسكندرية والذي استمر لنحو أسبوع.

مروان حمدي سجل أول أهدافه مع المصري في الدقيقة 57 بعد انفراد بالهاني سليمان إثر تمريرة الكاميروني فرانك ايتوجا.

وتعادل سموحة في الدقيقة 83 عن طريق أحمد مصطفى.

ويدخل المصري معسكرا مغلقا الخميس المقبل في الإسماعيلية ويستمر لمدة أسبوع.

ويلعب المصري مع الرباط والأنوار ثم رأس البر وأخيرا الجمارك.

المصري تعاقد مع عمرو طارق مدافع الجونة وعمرو السعداوي من الجونة، وعبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد ومروان حمدي قادما من الزمالك وأنتوني أكبوتو قادما من قطر القطري وحسين السيد من بيراميدز ومحمد دبش من البنك الأهلي، والكاميروني فرانك إيتوجا من أشانتي كوتوكو الغاني ومحمود جاد من إنبي.

وتعاقد سموحة مع كل من جونيور أجايي ومحمد رشيد ومصطفى خواجة وأحمد عبد العزيز ومحمود عبد المجيد وأحمد شوشة وإسلام كانو وبنيامين بواتينج.