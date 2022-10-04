كوليبالي يتحدث عن مواجهة عدو مألوف.. ورغبة المشاركة أساسيا

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 20:22

كتب : FilGoal

احتفال هدف كوليبالي مع تشيلسي أمام توتنام

يأمل كاليدو كوليبالي لاعب تشيلسي أن يبدأ أساسيا مع تشيلسي غدا أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه تشيلسي نظيره ميلان في ثالث جولات دور مجموعات من المجموعة الخامسة دوري أبطال اوروبا.

وقال كاليدو قبل المواجهة: "أعلم أن وقتي سيأتي، ولدينا الكثير من المباريات، سأقدم كل شيء في التدريب، في الوقت الحالي، أعمل بشكل جيد وأبذل قصارى جهدي لأظهر له أنه يمكنه استخدامي على أرض الملعب".

وأضاف "وصلت إلى هنا منذ شهرين، أفتقد نابولي لكن هذا كان خياري. كنت أرغب في الانضمام إلى هذا النادي، وهو أحد أفضل الأندية في العالم، كنا نعلم أنه سيكون من الصعب الذهاب من إيطاليا إلى إنجلترا وكنت جاهزا".

وتابع "قضيت ثماني سنوات من حياتي في نابولي وانتقلت إلى لندن من أجل الانضمام إلى أحد أفضل الأندية في العالم. عليك دائمًا العمل. أعلم أن وقتي سيأتي، إنها عملية عادية".

وعن مواجهة عدو مألوف، أوضح "لديهم فريق رائع، ميلان لديه قصة جيدة في دوري الأبطال. في العام الماضي، فازوا بالسكوديتو مع الكثير من اللاعبين الجيدين والموهوبين".

وعلّق على أوليفيه جيرو، وقال: "لاعب كبير، وقد أظهر ذلك في الدوري الإيطالي العام الماضي. سجل الكثير من الأهداف في تشيلسي أيضًا. سنمر بوقت عصيب، لكننا سنكون مستعدين للفوز في هذه المباراة".

ويحظى تشيلسي ببداية مذبذبة في دوري أبطال أوروبا حيث يمتلك نقطة واحدة بعد مرور جولتين في دوري أبطال أوروبا.

بينما يعتلي ميلان صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بعد الفوز في مباراة والتعادل في آخرى.

وجاء ترتيب المجموعة الخامسة كالآتي:

ميلان: 4 نقاط.

دينامو زغرب: 3 نقاط.

سالزبورج: نقطتين.

تشيلسي: نقطة.

تشيلسي ميلان دوري أبطال أوروبا
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