تشكيل إنتر - أونانا في حراسة المرمى.. ولاوتارو يقود الهجوم

يقود الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هجوم إنتر في مواجهة برشلونة في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وحامت تقارير حول غياب المهاجم الأرجنتيني بسبب الإصابة في المباراة الأخيرة ضد روما.

ويحرس الكاميروني أندري أونانا عرين النيراتزوري ليعوض القائد سمير هاندانوفيتش.

ويشارك الحارس الكاميروني في دوري الأبطال بينما يلعب السلوفيني في الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ميلان شكرينيار – ستيفن دي فري – أليساندرو باستوني

الوسط: ماتيو دارميان – نيكولو باريلا – هنريك ميختاريان – هاكان تشالهان أوجلو – فيديريكو ديماركو

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – خواكين كوريا

ويحتل إنتر المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من انتصار على فيكتوريا بلزن البيلاروسي بعد الخسارة من بايرن ميونيخ الألماني.