تشكيل ليفربول - صلاح ونونيز أساسيان أمام رينجرز.. وفيرمينو على دكة البدلاء

يبدأ الثنائي محمد صلاح وداروين نونيز بشكل أساسي أمام رينجرز ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويجلس روبرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء أمام الفريق الأسكتلندي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط خلف نابولي المتصدر بالعلامة الكاملة عقب أول جولتين.

جاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – تسيمكاس

الوسط: جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا - لويس دياز.

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز - ديوجو جوتا.

ويتذيل رينجرز جدول ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.

وكان ليفربول قد تغلب على أياكس في الجولة الثانية من دور المجموعات بهدفين مقابل هدف واحد.