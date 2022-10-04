كأس الاتحاد الآسيوي - السيب العماني يحقق إنجازا ويصل للنهائي لأول مرة في تاريخه

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 19:36

كتب : FilGoal

السيب العماني

أصبح السيب أول نادٍ من عُمان يتأهل لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي بعدما تفوق على الرفاع البحريني في نهائي القسم الغربي بنتيجة 4-0.

وتأهل السيب لنهائي البطولة لمواجهة الفائز من مباراة نهائي المناطق والتي تجمع بين سوجديانا الأوزبكي وكوالالمبور سيتي الماليزي، والتي تقام غدا الأربعاء.

سجل أهداف السيب كل من: عبد العزيز المقبالي (48) وأحمد السيابي (61) وصلاح اليحيائي (79) وكوزموس دودا (90+2).

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ويقام نهائي كأس الاتحاد الآسيوي يوم 22 أكتوبر الجاري، على أرض الفائز من مباراة سوجديانا وكوالالمبور سيتي.

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مشوار الفريق

تصدر السيب ترتيب المجموعة الأولى بعدما حقق 6 نقاط، بالفوز على جبلة السوري والأنصار اللبناني، والخسارة من الكويت الكويتي.

ثم في الدور الثاني أيضا حل ثانيا بالمجموعة الثانية، بالفوز على ظفار العماني وشباب الخليل الفلسطيني، والخسارة من العربي الكويتي.

في نصف نهائي المنطقة الغربية فاز السيب على العربي الكويتي بعد الوصول لشوطين إضافيين بنتيجة 2-1.

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صعود صاروخي

النادي الذي تأسس عام 1972 يحتفل باليويبل الذهبي بأفضل طريقة ممكنة.

نادي السيب تأهل للدوري العماني موسم 2018-109 واستطاع أن يحقق لقب الدوري مرتين موسمي 2019-20 و2021-22 للمرتين الأولى والثانية في تاريخه.

كما حقق لقب كأس السلطان قابوس عام 2022، والآن بطلا لكأس شرق آسيا 2022 في كأس الاتحاد الآسيوي.

السيب العماني كأس الاتحاد الآسيوي
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