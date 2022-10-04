مؤتمر أليجري: الفوز على بولونيا لن يحل مشاكل الفريق.. وآمل ألا اضطر لإشراك ميليك

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 18:56

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

يأمل ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس أن يحقق فريقه الفوز على ماكابي حيفا في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وأصر الإيطالي أن الفوز على بولونيا الأخير لن يحل مشكلات الفريق، خاصة أن البيانكونيري يتذيل الترتيب في دوري الأبطال.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي: "بالطبع سنجري تغييرات، لدينا جدول مضغوط، الكل عاد بالتالي سنجري عملية المداورة خلال المباريات".

وأضاف "لابد أن أقرر التشكيل والأهم أن نقدم أداءً أفضل من يوم الأحد الماضي في الدفاع والهجوم".

وعن إمكانية مشاركة أركاديوش ميليك قال: "يعاني من إرهاق بدني، سيبدأ من على مقاعد البدلاء وآمل ألا اضطر لإشراكه".

وتابع "لابد أن نفوز لكن لا نريد الشعور بالقلق، مباراة واحدة لا تحل كل المشاكل، وأتمنى أن نفوز غدا".

وأكمل "من غير المفيد التفكير في الفرق الأخرى إذا أردنا الفوز على مكابي، غدا هي أهم مباراة في دوري الأبطال لنا".

وعن مشاركة أنخيل دي ماريا أجاب قائلا: "الأرجنتيني يشعر بشكل أفضل وتدرب أكثر من الأخرين، أنا متأكد من أنه سيقدم أداءً رائعا غدا".

وأردف "ربما سنغير خططنا لأن لدينا لاعبين يمتلكون خصائص مختلفة في أرض الملعب".

وأكمل "أنا سعيد لعودة فيدريكو كييزا، أيضا لأن العودة إلى المجموعة بعد الكثير من التدريب الفردي أمر مطمئن. الآن سنبدأ تدريجيا لإعادة إدراجه في الفريق".

وأتم "أود أن أرسل تحياتي وحضن كبير لـ جونزالو إيجوايين، كان من دواعي سروري مشاهدته. أتمنى له حظا سعيدا وأشكره على كل ما فعله في الملاعب".

وحقق يوفنتوس الانتصار على بولونيا بنتيجة 3-0 في الدوري الإيطالي يوم الأحد الماضي، ولا زال يبحث عن الفوز الأول في دوري الأبطال، إذ خسر من باريس سان جيرمان وبنفيكا.

ماسيميليانو أليجري يوفنتوس دوري أبطال أوروبا
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