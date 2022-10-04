كرة سلة - جدول مباريات الأهلي والاتحاد في البطولة العربية للأندية

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 18:44

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

تنطلق غدا الأربعاء منافسات البطولة العربية للأندية لرجال كرة السلة والمقامة في الكويت.

ويشارك فريقا الأهلي والاتحاد من مصر في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجاري.

ويشارك ناديي الأهلي والاتحاد في البطولة العربية رجال، إذ يشارك الأهلي بصفته حامل اللقب، ويشارك نادي الاتحاد بصفته ممثلا عن كرة السلة المصرية في البطولة التي يشارك بها 16 فريقا عربيا.

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وحصد الاتحاد لقب البطولة سبع مرات سابقة، بينما الأهلي توج باللقب لأول مرة في النسخة الماضية.

وجاء موعد مباريات الأهلي والاتحاد كالآتي:

الأربعاء 5 أكتوبر

الأهلي × الميناء اليمني (2:00 ظهرا)

الاتحاد × أهلي حلب السوري (4:00 عصرا)

الخميس 6 أكتوبر

أهلي بنغازي × الاتحاد السكندري (4:00 عصرا)

الجمعة 7 أكتوبر

الغرافة القطري × الأهلي (2:00 ظهرا)

السبت 8 أكتوبر

الأهلي × الرياضي اللبناني (4:00 عصرا)

الكويت الرياضي × الاتحاد السكندري (6:00 مساء)

وتذاع كافة مباريات البطولة على قناتي دبي الرياضية والكويت الرياضية.

وتقام منافسات ثمن النهائي يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 أكتوبر بينما ربع النهائي يوم الأربعاء.

وتختتم البطولة يوم السبت 15 أكتوبر بإقامة النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع.

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