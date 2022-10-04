توموري: متحمس للعودة لـ ستامفورد بريدج.. وسأفعل ذلك إذا سجلت

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 18:08

كتب : FilGoal

فيكايو توموري - ميلان

أعرب فيكايو توموري لاعب ميلان عن حماسه للعودة إلى ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وكان توموري انضم إلى ميلان قادما من تشيلسي صيف 2021.

وقال توموري في تصريحات لـ "Sportmediaset": "أنا متحمس وسعيد للعودة إلى ستامفورد بريدج، وأريد مساعدة الفريق في كسب ثلاث نقاط".

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وأضاف "ستحتفل إذا سجلت هدفا؟ سنرى ما سيحدث".

وتابع "تشيلسي فريق رائع ولديه لاعبين جيدين، لديهم نقطة واحدة لكنهم فريق قوي".

وواصل "ستكون مباراة صعبة لأن لديهم لاعبين مميزين، آمل أن نتمكن من الفوز".

ويواجه ميلان نظيره تشيلسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويعتلي ميلان صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بعد الفوز في مباراة والتعادل في آخرى.

وجاء ترتيب المجموعة الخامسة كالآتي:

ميلان: 4 نقاط.

دينامو زغرب: 3 نقاط.

سالزبورج: نقطتين.

تشيلسي: نقطة.

ميلان تشيلسي دوري أبطال أوروبا
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