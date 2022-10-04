تشكيل بايرن ميونيخ - ماني وجنابري في الهجوم أمام بلزن.. وغياب الثنائي المصاب بـ كورونا

مؤتمر جوميز: التدرب مع جوارديولا حلم تحقق.. وأحاول التعلم دائما من هالاند

رئيس أتليتكو: نأمل أن يلعب جريزمان جيدا منذ الدقيقة 60.. وتعليق بشأن أزمة دي بول

مؤتمر جوارديولا: أرقام هالاند تتحدث عن نفسها.. وهذا ما ينقص محرز

لوبيتيجي قبل ساعات من إقالته: لن أقول ما حدث في الأشهر الأخيرة احتراما لمسؤوليتي