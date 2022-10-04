تشكيل بايرن ميونيخ - ماني وجنابري في الهجوم أمام بلزن.. وغياب الثنائي المصاب بـ كورونا
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 17:37
كتب : FilGoal
يقود الثنائي ساديو ماني وسيرجي جنابري هجوم بايرن ميونيخ أمام فيكتوريا بلزن.
ويستضيف بايرن ميونيخ فريق فيكتوريا بلزن ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وخرج الثنائي توماس مولر وجوشوا كيميتش من قائمة بايرن ميونيخ بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: مانويل نوير
الدفاع: نصير مزراوي - دايوت أوباميكانو - ماتياس دي ليخت - ألفونسو ديفيز.
الوسط : ليون جوريتسكا - ريان جرافينبيرتش - جمال موسيالا - ليروي ساني.
الهجوم: ساديو ماني - جنابري
وينفرد بايرن ميونيخ بصدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط من مباراتين.
بينما يتذيل فيكتوريا بلزن الترتيب بلا رصيد من النقاط.
ويتواجد الثنائي في المجموعة الثالثة بجوار ناديي برشلونة وإنتر.
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