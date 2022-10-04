مؤتمر موسيماني: خبرتي قليلة في آسيا.. وجئت لأعيد أهلى جدة إلى مكانه الطبيعي

قدم بيتسو موسيماني مدرب أهلي جدة، وعدا إلى جماهير ناديه عقب توليه المهمة بشكل رسمي.

وتعاقد النادي السعودي مع مدرب الأهلي السابق لمدة موسمين خلفا للأوروجواياني روبرت سيبولدي.

وقال موسيماني في مؤتمر صحفي: "لماذا أنا هنا؟ أنا هنا لكي أعيد النادي الأهلي لمكانه الطبيعي وخلال هذا العام سيعود".

ويحتل أهلي جدة المركز السابع في جدول ترتيب الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى السعودي بعدما هبط للمرة الأولى في تاريخه من دوري المحترفين.

وأضاف "خبرتي في قارة آسيا كانت في الأشهر الماضية عندما واجهت نادي الهلال في كأس العالم للأندية و تجربتي كلاعب عندما مثلت نادي السد القطري".

موسيماني قاد الأهلي لتحقيق المركز الثالث في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية عقب الفوز على الهلال السعودي بنتيجة 4-0.

وتابع "بالنسبة لي كمدرب سيكون عمل كبير عندما أعود بالنادي الأهلي لدوري المحترفين. رؤية الإدارة ليس العودة فقط لدوري المحترفين ولكن مشروع كبير ولدينا أيضا جماهير كبيرة تدعمنا، كل هذه الأسباب كانت كافية لموافقتي على العرض".

وأجاب "الفريق يعاني من العامل البدني؟ لا أستطيع الحديث عن الحالة البدنية للاعبين في هذا التوقيت. المباريات هي التي توضح الحالة البدنية وسيقوم المعد البدني في الجهاز السابق بتسليم المدرب الجديد تقريرا تفصيلا لتحديد اللاعب الذي يحتاج إلى زيادة اللياقة البدنية".

وواصل "لدينا الوقت الكافي لتقوية الفريق لحين فترة الانتقالات المقبلة ولكن علينا أن نعطي الفرصة لجميع اللاعبين".

واختتم " المدرب يوسف عنبر قام بعمل رائع وأنا أشكره على ذلك. سعيد بالترحيب الذي تلقيته في المطار وأشعر وكأنني في منزلي و أنا جاهز للعمل".

وقاد المدرب السعودي يوسف عنبر أهلي جدة، خلال الجولات الثلاث الماضية بشكل مؤقت ونجح في تعديل مسار الفريق بالفوز في مباراتان والتعادل في واحدة.

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدًا.