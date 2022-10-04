انفردت بتفاصيل أزمته سابقا.. صحفية أرجنتينية: ميسي ينضم لـ برشلونة في يوليو 2023

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 16:59

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

فجّرت فيرونيكا بروناتي الصحفية الأرجنتينية قنبلة مدوية، وأوضحت أن ليونيل ميسي سيعود إلى برشلونة.

وغرّدت بروناتي عبر حسابها في تويتر:

"1 يوليو 2023، ليونيل ميسي سيكون لاعبًا في برشلونة".

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

ولم يحسم ميسي حتى اللحظة مصيره مع باريس سان جيرمان الذي قدّم له عقدًا للتجديد.

وانتقل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مجانًا في صيف 2021، صفقة كانت صادمة للجميع بعد أن قرر جوان لابورتا رئيس البلاوجرانا عدم تجديد عقده.

من هي بروناتي

بروناتي صحفية أرجنتينية رياضية ذات مسيرة طويلة وعلاقة قوية بأبرز نجوم المنتخب الأرجنتيني.

واشتهرت بروناتي خلال أزمة ميسي مع إدارة برشلونة في صيف 2020، إذ انفردت بكثير من تفاصيل الأزمة.

وكان إدوراد روميرو نائب الرئيس الاقتصادي لـ برشلونة الباب أمام إمكانية عودة ليونيل ميسي إلى النادي الكتالوني من جديد.

ورحل ميسي عن نادي طفولته صيف 2021 بعد نهاية عقده وفشل التجديد بسبب الوضع الاقتصادي لـ برشلونة حينها.

وقال روميرو في تصريحات لـ راديو كالتالونيا: "ميسي سيكون لاعبا حرا الصيف المقبل، وبالنظر إلى ذلك فعودته ممكنه رغم عدم وجود ميزانية لذلك".

وأضاف "ميسي أيقونة هذا النادي، وسيكون هذا دائما منزله لكنه في النهاية سيكون قرارا فنيا".

وتابع "نحن أنقذنا برشلونة لكن لم نحل المشكلة بعد، الأمر اعتمد على التقشف والكثير من الصرامة ولايزال هناك الكثير من العمل سيتعين القيام به".

وأردف "في موسم 2024-2025 سنكون في المستوى الذي يناسبنا".

ميسي برشلونة باريس سان جيرمان
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