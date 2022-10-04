بعد دفع غرامات النادي.. الإسماعيلي يشكر برزنتيشن

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 16:59

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

توجه النادي الإسماعيلي بالشكر لشركة برزنتيشن على تعاونهم وتوفير السيولة اللازمة لتسديد غرامات النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأعلن الإسماعيلي في وقت سابق أمس الاثنين إنهاء كافة التحويلات بعد استلام النادي اشعارات التحويل الذي يدل علي وفاء النادي بكافة الحقوق الماليه للقضايا المعلقة علي النادي ومجموعها 6 قضايا.

.وجاء بيان الإسماعيلي كالتالي:

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"يتوجه مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيي الكومي، بالشكر لسيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن الراعي الرسمي للنادي للبث الفضائي والحقوق التجارية والتسويقية وكذلك جميع العاملين بالشركة علي تعاونهم الشديد وتوفير السيولة اللازمة لسداد غرامات النادي لدي الفيفا لرفع حظر القيد وتوفير مستحقات اللاعبين".

"كما يتوجه مسئولو الإسماعيلي، بالشكر لأحمد دياب رئيس رابطة الأندية علي دعمه الكبير للنادي ودوره البارز في التعاقد مع شركة برزنتيشن بالإضافة إلى العميد أحمد النجار عضو رابطة الأندية علي مجهوداته علي مختلف الأصعدة وهو أحد الداعمين للنادي وكان له دورا كبيرا في التعاقد مع الراعي الرسمي بجانب المستشار نهاد حجاج الذي لا يتوان أبدا عن خدمة الدراويش في أي وقت".

"ويؤكد مسئولو الدراويش أن شركة برزنتيشن الراعي الرسمي تعي تماما بقيمة وتاريخ النادي الاسماعيلي كأحد القلاع الرياضية في مصر وهو ما وضح جليا خلال المفاوضات التي تمت لتوقيع عقود الرعاية الجديدة مؤكدين أن الشركة لن تتوان عن خدمة النادي ودعمه ومساندته ليعود برازيل العرب من جديد لمنصات التتويج".

وتعاقد الإسماعيلي في وقت سابق مع كارلوس جاريدو لتولي مهمة تدريب الفريق الأول في الموسم المقبل.

وكان الإسماعيلي قد أعلن ضم خمسة محترفين وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والثلاثي التونسي حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط.

كما تعاقد النادي مع رباعي سيراميكا كليوباترا صالح جمعة وباسم مرسي ومحمد حسن وأحمد محسن بجانب محمد شبراوي وكريم رأفت.

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