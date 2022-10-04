الصفقة السادسة.. الزمالك يعلن التعاقد مع سامسون أكينيولا

أعلن نادي الزمالك التعاقد رسميا مع سامسون أكينيولا المهاجم البينيني لدعم صفوف الفريق.

سامسون أكينيولا النادي : الزمالك الزمالك

ولم يكشف الزمالك عن مدة تعاقد المهاجم الشاب مع القلعة البيضاء.

ويعد سامسون هو الصفقة رقم 6 للزمالك بعد التعاقد مع كل من زكريا الوردي وإبراهيما نداي ومصطفى الزناري وعمر جابر ونبيل عماد "دونجا".

وتعاقد الزمالك مع اللاعب قادما من كاراكاس الفنزويلي. وكشف أمير مرتضى المشرف على الكرة في النادي الأبيض عن الصفقة في وقت سابق.

أكينيولا المولود في بورتو نوفو عاصمة دولة بنين بشهر مارس 2000، يحمل الجنسية النيجيرية أيضًا.

وبدأ أكينيولا مسيرته في ليون 36 النيجيري، ثم لعب معارًا لـ دنايسكا السلوفاكي.

مغامرة أكينيولا الأوروبية تواصلت بالانتقال إلى سينيكا السلوفاكي في صيف 2019، حيث سجل معه 5 أهداف في 21 مباراة خاضها.

وتحوّل أكينيولا إلى قارة أمريكا الجنوبية للانضمام إلى كاراكاس في يناير 2021.

وسجل أكينيولا 28 هدفًا وصنع 11 في 67 مباراة خاضها مع كاراكاس حتى اللحظة.

وخاض أكينيولا 9 مباريات إجمالًا في كوبا ليبرتادوريس، سجل خلالها 4 أهداف.

وانضم سامسون لأول مرة لقائمة بلاده في التوقف الدولي لشهر سبتمبر الماضي.