الدرجة الثانية - تعديل موعد مباراة الاتصالات وكهرباء الإسماعيلية

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 16:45

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل إقامة مباراة المصرية للاتصالات مع كهرباء الإسماعيلية في مجموعة القاهرة.

وتقرر إقامة المباراة يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري بدلا من يوم 14.

ويُلعب اللقاء على استاد السلام.

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