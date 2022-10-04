الدرجة الثانية - تعديل موعد مباراة الاتصالات وكهرباء الإسماعيلية
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 16:45
كتب : رضا السنباطي
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل إقامة مباراة المصرية للاتصالات مع كهرباء الإسماعيلية في مجموعة القاهرة.
وتقرر إقامة المباراة يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري بدلا من يوم 14.
ويُلعب اللقاء على استاد السلام.
مباريات الجولة الأولى من مجموعة القاهرة
النصر مع زد اف سي
الاتصالات مع كهرباء الإسماعيلية
الترسانة مع الإنتاج الحربي
الإعلاميين مع بورتو
السكة الحديد مع مستقبل وطن
وادى دجلة مع العبور
منتخب السويس مع ايسترن كومبانى
القناة مع بتروجت
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